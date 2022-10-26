لقاءات حارقة في الجولة السابعة من البطولة و تواركة و أسفي يفتتحان الدورة

هبة بريس ـ رياضة

تنطلق الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول هذا المساء بلقاء اتحاد تواركة مع أولمبيك أسفي و الذي سيحتضنه مركب مولاي الحسن بالرباط بداية من الساعة السادسة و الربع.

و ستتواصل لقاءات الجولة يوم غد، حيث سيواجه الجيش الملكي حسنية أكادير في السادسة و الربع، متبوعا بلقاء نهضة بركان و أولمبيك خريبكة في الثامنة و النصف ليلا.

أما يوم الجمعة، فسيشهد نزالا واحدا فقط و هو الذي سيجمع بين اتحاد طنجة مع المغرب الفاسي و ذلك بمركب ابن بطوطة بداية من الساعة الثامنة مساءا.

و برمجت العصبة الاحترافية ثلاث مباريات يوم السبت، أولها بين الرجاء الرياضي و الفتح الرياضي بداية من الرابعة عصرا، يليها لقاء مولودية وجدة و الوداد الرياضي في السادسة و الربع ثم لقاء الدفاع الجديدي و شباب السوالم في الثامنة و النصف.

و ستتختم الجولة السابعة بلقاء وحيد يوم الأحد و سيجمع شباب المحمدية بفريق المغرب التطواني و ذلك بداية من الساعة الخامسة زوالا بملعب البشير بالمحمدية.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8