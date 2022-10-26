لقاءات حارقة في الجولة السابعة من البطولة و تواركة و أسفي يفتتحان الدورة

2022-10-26 / 14:37
0

هبة بريس ـ رياضة 

تنطلق الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول هذا المساء بلقاء اتحاد تواركة مع أولمبيك أسفي و الذي سيحتضنه مركب مولاي الحسن بالرباط بداية من الساعة السادسة و الربع.

و ستتواصل لقاءات الجولة يوم غد، حيث سيواجه الجيش الملكي حسنية أكادير في السادسة و الربع، متبوعا بلقاء نهضة بركان و أولمبيك خريبكة في الثامنة و النصف ليلا.

أما يوم الجمعة، فسيشهد نزالا واحدا فقط و هو الذي سيجمع بين اتحاد طنجة مع المغرب الفاسي و ذلك بمركب ابن بطوطة بداية من الساعة الثامنة مساءا.

و برمجت العصبة الاحترافية ثلاث مباريات يوم السبت، أولها بين الرجاء الرياضي و الفتح الرياضي بداية من الرابعة عصرا، يليها لقاء مولودية وجدة و الوداد الرياضي في السادسة و الربع ثم لقاء الدفاع الجديدي و شباب السوالم في الثامنة و النصف.

و ستتختم الجولة السابعة بلقاء وحيد يوم الأحد و سيجمع شباب المحمدية بفريق المغرب التطواني و ذلك بداية من الساعة الخامسة زوالا بملعب البشير بالمحمدية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قطر تلغي شرط إجراء فحص كورونا لحضور المونديال

قطر تلغي شرط إجراء فحص كورونا لحضور المونديال

2022-10-26 / 17:01
Photo of المنتخب المغربي للكرة الشاطئية ينهزم في نصف نهائي البطولة الإفريقية

المنتخب المغربي للكرة الشاطئية ينهزم في نصف نهائي البطولة…

2022-10-26 / 14:48
Photo of مودريتش: مونديال قطر هو آخر مشاركاتي في كأس العالم

مودريتش: مونديال قطر هو آخر مشاركاتي في كأس العالم

2022-10-26 / 11:16
Photo of حمدالله: فيفا أثبت براءتي من الادعاءات الباطلة

حمدالله: فيفا أثبت براءتي من الادعاءات الباطلة

2022-10-25 / 10:05
Photo of منتخب الكرة الشاطئية يسحق مالاوي و يتأهل لنصف نهاية كأس إفريقيا

منتخب الكرة الشاطئية يسحق مالاوي و يتأهل لنصف نهاية…

2022-10-24 / 14:07
Photo of “لوبارزين”: مبابي يتقاضى شهرياً 2.7 مليون يورو

“لوبارزين”: مبابي يتقاضى شهرياً 2.7 مليون يورو

2022-10-24 / 13:18
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يبحث عن التأهل لكأس إفريقيا من بوابة ليبيا

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يبحث عن التأهل…

2022-10-24 / 12:34
Photo of بنسعيد ولقجع يترأسان المباراة النهائية لدوري “الطريق إلى المونديال”

بنسعيد ولقجع يترأسان المباراة النهائية لدوري “الطريق إلى المونديال”

2022-10-24 / 09:35
Photo of الكرة الذهبية.. من صوّت لصلاح من العرب ومن تجاهله؟

الكرة الذهبية.. من صوّت لصلاح من العرب ومن تجاهله؟

2022-10-23 / 21:14
Photo of ودار يحرز الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

ودار يحرز الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

2022-10-23 / 19:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق