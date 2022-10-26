عاجل.. تقديم “طوطو” للمثول أمام النيابة العامة

نجلاء مزيان

أفادت مصادر جريدة هبة بريس الالكترونية، أنه بعد إيقاف الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو” على خلفية حزمة من الشكايات ، و إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

سيتم تقديم الفنان المغربي بعد قليل للمثول أمام النيابة العامة لاستنطاقه و كذا التقرير في التهم الموجهة إليه بناء على الشكايات المرفوعة ضده، هذا و يسود ترقب لدى جمهوره العريض و متابعي قضيته، لمعرفة ما إذا كان سوف يتم تبرئته أو إحالته في حالة إعتقال على المحكمة المختصة.

ويشار أن الرابور المغربي يواجه بالإضافة إلى شكاية التيجيني، أربع شكايات أخرى من طرف ملحنون وموسيقيون وأعضاء في النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، على خلفية “السب و القذف و التشهير” بهم.

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