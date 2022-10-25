في محنتها..نشطاء يرفعون هاشتاغ كلنا دنيا بطمة

نجلاء مزيان _ هبة بريس

حظيت الفنانة المغربية دنيا بطمة بتعاطف كبير من طرف متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية أزمتها الأخيرة و تقديمها لمجموعة من الشكايات التي تتهم من خلالها زوجها محمد الترك.

و عمد محبي الفنانة المغربية على مؤازرتها في محنتها، حيث رفعوا هاشتاغ كلنا دنيا بطمة الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش صاحبة الوسامين، أصعب أيامها خاصة بعد إعلانها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن خيانة زوجها لها مع فتاة تدعى وصال “على حد تعبيرها”.

و يشار أن الفنانة المغربية ناشدت في وقت سابق،عبر ذات المنصة، السلطات بمدينة مرااااكش، قائلة:”صباح الخير أحبابي بخصوص موضوع وصال ومون الدار و الذي اصبح قضية رأى عام وموضوع يخص كل امرأة مغربية تعاني ما أعانيه”.

و واصلت قائلة:” من هذا المنبر أناشد السلطات بمدينة مرااااكش أخذ ما هو موثق صوت وصورة بعين الاعتبار ، (بغيت حقققي) لا أكثر ولا أقل ،وأعدكم اعزائي ان أمدكم بكل جديد فيما يخص قضيتي هذه وشكرا”.

و في سياق متصل، قدمت دنيا بطمة شكاية لدى المصالح الأمنية ضد زوجها البحريني محمد الترك تتهمه فيها بالخيانة الزوجية، كما قدمت سابقا شكاية تتضمن خيانة الأمانة و التشهير بالإضافة إلى دعوى الطلاق.

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