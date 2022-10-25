وزيرة الاقتصاد : خفض التضخم مبني على تراجع أسعار المحروقات

2022-10-25 / 21:42
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هبة بريس _ الرباط

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إن نسبة النمو التي بنت عليها الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2023 طموحة و معقولة.

وتقول فتاح العلوي أن تساهم باقي القطاعات ب 2.6% في نسبة النمو، وهو توقع مبني على التدابير التي جاءت بها الحكومة في مشروع المالية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار العمومي أو استثمار القطاع الخاص، ناهيك عن الحيوية في مختلف القطاعات، كما هو شأن الصادرات والسياحة وغيرها.

وبخصوص نسبة التضخم التي حددتها الحكومة في حوالي 2%، أبرزت الوزيرة أنها تأتي بناء على انخفاض الأسعار المسجل عالميا في الآونة الأخيرة خاصة بالنسبة للبترول.

وأشارت إلى أن بنك المغرب يتوقع نسبة تضخم 2,4%، لكن الحكومة لها إجراءاتها وتدابيرها في قانون المالية والتي ستخفض التضخم إلى 2%.ض١١شض

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‫9 تعليقات

  1. سواء كان التضخم طالع ولا هابط في النسبة.. مهم حنا ديما مسحوقين ومطحونين.. ولي عندو شي فكرة يذكرني بالتاريخ لي كنا فيه مزيانين وبخير ومخصنا تا خير؟

  2. لا يهمني التضخم وغلاء الأسعار.. ما يهمني هو أن أعبد الله كما أمرني كي يرزقني كما وعدني

  3. النقود لم تعود لديهم قيمة لي خدام ب 5000درهم بحال الى خدام ب 2500درهم تكاليف العيش غالية بزاف
    الدرويش واكل الدق

  4. الركود الاقتصادي هو الحل مساهمتنا هي المقاطعة او الى حد ما تقليل الاستهلاك لبعض المواد

  7. ما لا يعلمه الجميع انه لحساب التضخم في المغرب يقومون بحساب معدل التضخم لمواد بعينها ، ولا يقومون بادراج المحروقات كمثال و اشياء اخرى ارتفع ثمنها كثيرا و بالتالي ف 2 ٪ رقم ليس له معنى في الواقع

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