نواب أميركيون يسحبون خطاب “التفاوض” مع بوتين

هبة بريس _ وكالات

سحب أعضاء “الكتلة التقدمية في الكونغرس” بمجلس النواب الأميركي رسالة دعت إدارة الرئيس، جو بايدن، إلى تغيير استراتيجيته الخاصة بحرب أوكرانيا والتفاوض مع روسيا، وفق واشنطن بوست.

وكان نحو 30 عضوا بقيادة النائبة، براميلا جايبال، وقعوا على الخطاب الذي يطالب بضرورة متابعة المفاوضات المباشرة مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الخطاب، الذي أرسل الإثنين، لقي معارضة شديدة من قبل العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي والمسؤولين الأوكرانيين، الذين قالوا إنه من غير الواقعي التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأعربوا عن قلقهم من أن الخطاب قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على بايدن في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأميركي الحفاظ على الدعم المحلي لجهود الحرب، بينما تتجه فيه المنطقة إلى شتاء صعب محتمل، ويهدد الجمهوريون بقطع المساعدات عن أوكرانيا إذا استعادوا الكونغرس.

ويوم الثلاثاء، قالت جايبال إن الخطاب تمت صياغته قبل عدة أشهر و”أرسله الموظفون دون فحص”.

وأضافت في بيان: “بصفتي رئيسة التجمع، أتحمل المسؤولية عن ذلك”.

وقالت إنه “بسبب التوقيت (إرسال الخطاب)، خلط البعض رسالتنا على أنها تماثل التصريح الأخير للزعيم الجمهوري (كيفن) مكارثي الذي يهدد فيه بإنهاء المساعدة لأوكرانيا، إذا سيطر الجمهوريون على السلطة”.

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