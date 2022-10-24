مق_تل 3 في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانت لويس بأمريكا

2022-10-24 / 19:30
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هبة بريس _ وكالات

قال مايك ماك قائد شرطة مدينة سانت لويس الأمريكية إن إثنين على الأقل قُتلا اليوم الاثنين وأُصيب6 آخرون عندما فتح مسلح النار في مدرسة ثانوية بالمدينة، مضيفا أن الشرطة أردته قتيلا بالرصاص فيما بعد.

واستجابت الشرطة لبلاغ من (المدرسة الثانوية المركزية للفنون البصرية وفنون الأداء) الساعة 9:10 صباحا تفيد بوجود مسلح بالمدرسة.

وقال ماك خلال مؤتمر صحافي بعد الحادث إنه عند وصول الشرطة، كان الطلاب يهرعون إلى خارج المدرسة وأبلغوا الضباط بأن المسلح معه “سلاح طويل”.

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