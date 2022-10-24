منتخب الكرة الشاطئية يسحق مالاوي و يتأهل لنصف نهاية كأس إفريقيا

هبة بريس ـ رياضة

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لنصف نهاية كأس إفريقيا للأمم بعد احتلاله الرتبة الأولى في المجموعة الأولى من هذه المنافسات القارية التي تحتضنها الموزمبيق بست نقاط جمعها من فوزين.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية قد فاز يومه الإثنين 24 أكتوبر 2022 بنتيجة 7 أهداف مقابل 3 في المقابلة التي جمعته بمنتخب المالاوي.

وتناوب على تسجيل أهداف النخبة الوطنية في هذه المباراة كل من ان انوار فريندي ( هدفان)​ واسماعيل الواريري ومحمد غيلاني وابراهيم ابكلي ( هدفان) و محمد خباز.

وسيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في الدور النصف النهائي المحتل للرتبة الثانية في المجموعة الثانية.

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