تأجير أملاك الدولة يدر على الخزينة العمومية حوالي 30 مليار سنتيم

2022-10-24 / 11:37
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوردت الحكومة ضمن مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مجموعة من المعطيات و الأرقام التقديرية بخصوص الموارد المالية المتوقع أن تدعم الخزينة العمومية للمملكة.

و من بين بين الموارد المعتمدة في قانون المالية المقبل باب خاص بمديرية أملاك الدولة و التي تدبر و تسير كافة الممتلكات الخاصة بالدولة.

و توقع مشروع قانون المالية أن تدر عملية بيع عقارات مخزنية قروية مبلغ خمس ملايين درهم على الخزينة العمومية، فيما ستدر النسبة المئوية المتحصلة من البيوعات و الإيجارات العامة مبلغ 500 ألف درهم.

و بخصوص أملاك الدولة المؤجرة، فعوائدها على الخزينة العامة توقعتها الحكومة في رقم 300 مليون درهم خلال السنة المقبلة.

أما حصيلة بيع الحطام و المنقولات و المعدات غير المستعملة، المملوكة للدولة، فستصل لرقم 47 مليون درهم، فيما مليونين و 500 ألف درهم من الموارد المتنوعة لمديرية أملاك الدولة، و هو ما سيرفع مساهمة هاته المديرية إجمالا في ميزانية المغرب بمبلغ 35 مليارا و 500 مليون من السنتيمات.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترتيب المصارف المغربية ضمن أفضل 100 بنك في أفريقيا 2022

ترتيب المصارف المغربية ضمن أفضل 100 بنك في أفريقيا…

2022-10-23 / 21:43
Photo of رغم منع التعامل بها.. هذا ترتيب المغرب في مؤشر تداول العملات الرقمية

رغم منع التعامل بها.. هذا ترتيب المغرب في مؤشر…

2022-10-23 / 12:48
Photo of محلل اقتصادي ..إطلاق صندوق الاستثمار يأتي في ظرف استثنائي 

محلل اقتصادي ..إطلاق صندوق الاستثمار يأتي في ظرف استثنائي 

2022-10-23 / 10:56
Photo of برنامج إنطلاقة.. 8,2 مليار درهم من القروض الممنوحة حتى متم غشت

برنامج إنطلاقة.. 8,2 مليار درهم من القروض الممنوحة حتى…

2022-10-22 / 17:44
Photo of بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الأورو

بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الأورو

2022-10-22 / 17:19
Photo of المقاولات .. تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل للمستخدمين حديثي الشغل 

المقاولات .. تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل…

2022-10-22 / 16:50
Photo of المغرب يدعم صغار الفلاحين في السينغال بـ 25 ألف طن من منتجات الفوسفاط

المغرب يدعم صغار الفلاحين في السينغال بـ 25 ألف…

2022-10-22 / 10:07
Photo of المغرب يدعو إلى إعادة هيكلة المديونية

المغرب يدعو إلى إعادة هيكلة المديونية

2022-10-21 / 15:20
Photo of قانون مالية 2023.. ارتفاع المداخيل العادية بحوالي 50 مليار درهم

قانون مالية 2023.. ارتفاع المداخيل العادية بحوالي 50 مليار…

2022-10-21 / 10:42
Photo of مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار درهم

مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار…

2022-10-20 / 21:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق