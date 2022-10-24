تأجير أملاك الدولة يدر على الخزينة العمومية حوالي 30 مليار سنتيم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوردت الحكومة ضمن مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مجموعة من المعطيات و الأرقام التقديرية بخصوص الموارد المالية المتوقع أن تدعم الخزينة العمومية للمملكة.

و من بين بين الموارد المعتمدة في قانون المالية المقبل باب خاص بمديرية أملاك الدولة و التي تدبر و تسير كافة الممتلكات الخاصة بالدولة.

و توقع مشروع قانون المالية أن تدر عملية بيع عقارات مخزنية قروية مبلغ خمس ملايين درهم على الخزينة العمومية، فيما ستدر النسبة المئوية المتحصلة من البيوعات و الإيجارات العامة مبلغ 500 ألف درهم.

و بخصوص أملاك الدولة المؤجرة، فعوائدها على الخزينة العامة توقعتها الحكومة في رقم 300 مليون درهم خلال السنة المقبلة.

أما حصيلة بيع الحطام و المنقولات و المعدات غير المستعملة، المملوكة للدولة، فستصل لرقم 47 مليون درهم، فيما مليونين و 500 ألف درهم من الموارد المتنوعة لمديرية أملاك الدولة، و هو ما سيرفع مساهمة هاته المديرية إجمالا في ميزانية المغرب بمبلغ 35 مليارا و 500 مليون من السنتيمات.

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