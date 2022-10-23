In this Friday, Dec. 8, 2017, photo, people use the Bitcoin ATM in Hong Kong. The launch of a U.S. futures contract for bitcoin on Sunday, Dec. 10, 2017, underscores the virtual currency's increasing mainstream acceptance, including in many parts of Asia, where it already has a wide following among speculators and investors. (AP Photo/Kin Cheung)

رغم منع التعامل بها.. هذا ترتيب المغرب في مؤشر تداول العملات الرقمية

2022-10-23 / 12:48
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هبة بريس _ متابعة

صنف تقرير عالمي حديث أربع دول مغاربية ضمن 146 دولة في العالم تتبنى التعامل في أسواق العملات الرقمية، رغم القوانين المغاربية التي تمنع التعامل بهذه العملات المشفرة.

وشمل التصنيف المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فيما غابت موريتانيا عن التصنيف.

وأظهر تقرير “جغرافيا العملات الرقمية 2022” الصادر عن شركة “تشين أناليسيس” المتخصصة في تقنية “البلوك تشين”، الخميس، تصدر المغرب للدول العربية والمغاربية، حيث حل في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية.

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