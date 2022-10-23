رغم منع التعامل بها.. هذا ترتيب المغرب في مؤشر تداول العملات الرقمية

هبة بريس _ متابعة

صنف تقرير عالمي حديث أربع دول مغاربية ضمن 146 دولة في العالم تتبنى التعامل في أسواق العملات الرقمية، رغم القوانين المغاربية التي تمنع التعامل بهذه العملات المشفرة.

وشمل التصنيف المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فيما غابت موريتانيا عن التصنيف.

وأظهر تقرير “جغرافيا العملات الرقمية 2022” الصادر عن شركة “تشين أناليسيس” المتخصصة في تقنية “البلوك تشين”، الخميس، تصدر المغرب للدول العربية والمغاربية، حيث حل في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية.

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