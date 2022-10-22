ولي عهد السعودية يصدم الجزائر و يغيب رسميا عن القمة العربية

هبة بريس ـ متابعة

ضربة موجعة تلقتها الجزائر هذا اليوم بعد الإعلان الرسمي بغياب السعودية و ولي عهدها عن القمة العربية التي ستنظمها الجارة الشرقية.

و نشرت الرئاسة الجزائرية بلاغا في صفحتها الرسمية جاء فيه أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى مساء اليوم، مكالمة هاتفية من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح من نونبر بالجزائر.

و حسب بلاغ رئاسة الجزائر، فسبب غياب بن سلمان عن الحضور للقمة العربية يتعلق بامتثاله لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

و أكدت رئاسة الجزائر أن تبون أبدى تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0