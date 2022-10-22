تازة.. مص-رع شخص في حادث م-ميت بالطريق السيار بين تازة وأكنول
ع محياوي – هبة بريس
لقي شخص مصرعه على الفور وأصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة ظهر اليوم السبت، في حادثة سير مميتة في الطريق السيار الرابطة بين “تازة واكنول”.
و بخصوص تفاصيل الواقعة حسب مصدر “ هبة بريس”، فقد كان الضحية يقود سيارته من النوع الخفيف قبل أن تنحرف به عن مسار السير وتصطدم بجانب الطريق، مما تسبب في مصرع السائق في الحين وإصابة مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة تطلبت نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة.
هذا وقد تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى ” ابن باجة” بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي.
*الصورة من الأرشيف
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15 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون
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إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وسكونه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
اللهم ارحمو يارب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله الله ارحمو مسكين
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار امين يارب العالمين
لا إله إلا الله محمد رسول الله
اللهم رحمه وصبر اهله
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون الرحمة والمغفرة
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمو
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فاسحة جنانه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إن لله وإن إليه راجعون الله رحمو مسكين وجعله من أهل الجنة والفردوس يارب العالمين
انا لله وانا إليه راجعون