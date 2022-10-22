تازة.. مص-رع شخص في حادث م-ميت بالطريق السيار بين تازة وأكنول

2022-10-22 / 22:40
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ع محياوي – هبة بريس

لقي شخص مصرعه على الفور وأصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة ظهر اليوم السبت، في حادثة سير مميتة في الطريق السيار الرابطة بين “تازة واكنول”.

و بخصوص تفاصيل الواقعة حسب مصدر “ هبة بريس”، فقد كان الضحية يقود سيارته من النوع الخفيف قبل أن تنحرف به عن مسار السير وتصطدم بجانب الطريق، مما تسبب في مصرع السائق في الحين وإصابة مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة تطلبت نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة.

هذا وقد تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى ” ابن باجة” بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي.

*الصورة من الأرشيف

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‫15 تعليقات

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