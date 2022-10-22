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بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الأورو

2022-10-22 / 17:19
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,72 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,13 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 13 و19 أكتوبر 2022.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار بنك المغرب إلى أنه بتاريخ 14 أكتوبر 2022، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 338,7 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وزيادة نسبتها 4,9 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم تدخلات بنك المغرب الإجمالية خلال هذه الفترة 105,7 مليار درهم، من بينها 51,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و30,9 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البنكية، ذكر المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 5,4 مليارات درهم، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 2 في المائة في المتوسط، مشيرا إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 19 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق يوم 20 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 50,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” انخفاضا نسبته 3 في المائة مقارنة بالأسبوع الفارط، ليستقر أداؤه السلبي منذ بداية السنة عند 15,3 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجع مؤشرات قطاعات البناء ومواد البناء بنسبة 4,4 في المائة، والبنوك بـ3,5 في المائة. ويعكس في مقابل ارتفاع مؤشرات قطاعات المشروبات و”النفط والغاز” بنسبة 4,7 و0,5 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بالحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 585,6 مليون درهم مقابل 367,1 مليون درهم قبل أسبوع. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 111,8 مليون درهم مقابل 82,9 مليون درهم.

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