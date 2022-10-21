“نفاذ أدوية”مرضى السرطان ..آيت الطالب يستفسر بالبرلمان

2022-10-21 / 18:07
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هبة بريس _ الرباط

وجه فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يقارب فيه موضوغ بالغ الأهمية ويتعلق بنفاذ نفاذ بعض أدوية مرضى السرطانات

وسجل الحزب في سؤاله، أن المرضى الذي يعانون من سرطانات متقدمة يحتاجون أثناء خضوعهم للعلاج أدوية مكثفة لتهدئة الآلام.

و اشار أن معاناة هؤلاء المرضى تزداد حدة وقسوة حينما لا يجدون في الصيدليات أدوية مسكنة لآلمهم، وهو ما يسجل حاليا مع الأدوية الناجعة التي لم يعد لها أثر في الصيدليات.

وقال الحزب أن مرضى السرطان عندما يصلون لهذه المرحلة يحتاجون لتوفير شروط الراحة للحد من قسوة المعاناة، والبحث عن الأدوية يزيد من مضاعفاتهم النفسية.

وطالب الحزب آيت طالب بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تأمين مخزون هذه الأدوية وتوفيرها في الصيدليات بمختلف جهات المغرب

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‫11 تعليقات

  7. لا حول ولا قوة إلا بالله…حسبي الله على كل من له يد في منع العلاج للمرضى

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