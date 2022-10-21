جريمة بشعة تهز حي زواغة بفاس.. والأمن يوقف الجاني
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي للموت.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، يوم أمس الخميس، على تعريض الضحية لاعتداء جسدي تسبب في وفاته بالشارع العام بحي “زواغة” بفاس، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بالمنطقة القروية “رأس الماء” بضواحي مدينة فاس.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
11 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من (الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما..)
يجب على السلطات القضائية عدم اطلاق سراحه وأن تقوم بتجري البحث الدقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة والدافع لملامسته لهذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذآ الشخص الذي لاذنب له.
لقد كثرت بكثرة الجرائم البشعة والنصب والسرقة وخلاصة لذالك عدم الأمن الوطني المغربي والأمان بتلك المناطق وبالاخص مدينة فاس ..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الأخبار المؤسفة والمحزنة التي نسمعها في بلد إسلامي ومتسامح..
يجب معاقبته بمثل ما فعل ذلك في حق هذآ الشخص الذي لاذنب له اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب وصبىر اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
ربما كانت بينه تصفية حسابات ولكن رغم ذلك كان عليه أن لا يلتجئ إلى قتله بهذه الطريقة البشعة أمام أعين الناس حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المجرمين..
من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل..
هذآ المجرم يجب ان يحكم عليه بالاعدام وقليل عليه حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق المواطن المغربي..
لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالاعدام وقليل عليه حتى لا يتعدى حدود الله نطالب بالتدخل الفوري من طرف السلطات القضائية ومحاكمته فوراً وعدم إطلاق سراحه حتى لاتعم الفوضى في البلاد..
فوجب ان يقتل مثل ما فعل لهذا المواطن حتى نكونوا طبقنا عليه الحكم بالقصاص ولكم واسع النظر…. هذآ من ناحية ؛ أما من ناحية أخرى فيجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية للحد من انتشار ظاهرة الجرائم البشعة والنصب والسرقة حتى نعيش في أمان واطمئنان بدون خوف ولا رعب وبالاخص في تلك المناطق المشبوهة..
اغلقتم الكتاتيب والمسيد، فخرج لكم اصحب،الجناوي والحديد والقرقوبي،والحشيش والكيف والسليسيون،وبولة حمراء لا مسامحة معكم ايها المسؤؤلون إلى يوم القيامة،الشباب الذي،يجب علينا أن نرفعه،على اكتافنا، جليتوه،بالتخدير والله يمهل ولايهمل ايها المسؤؤلون اليس،فيكم،رجل رشيد ام على القلوب اقفالها،