الصحراء المغربية.. البنين تعتبر مخطط الحكم الذاتي “حلا توافقيا”

هبة بريس

عبرت البنين، بنيويورك، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها ب”الحل التوافقي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل البنين أن بلاده ترحب بالجهود التي يبذلها المغرب، من خلال مبادرة الحكم الذاتي، والاستثمارات لفائدة التنمية السوسيواقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بما يسهم في تحقيق رفاه الساكنة المحلية.

كما أشاد بافتتاح بلدان إفريقية وعربية أمريكية وآسيوية لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مبرزا أن هذه التمثيليات “تساهم دون شك في تعزيز الفرص الاقتصادية وثمين المؤهلات التي تتيحها المنطقة”.

وأشار الدبلوماسي، من جانب آخر، إلى أن بلاده تدعم وترحب بمبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، داعية إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها وبالمشاركة الفعلية لكافة الأطراف المعنية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول، طلبت البنين من الأطراف المعنية بالموائد المستديرة مواصلة الانخراط في هذا المسلسل، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي لهذه القضية، التي يظل إيجاد حل نهائي لها في صلب انشغالات المجتمع الدولي والساكنة التي تطمح إلى السلام والأمن والازدهار.

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