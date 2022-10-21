الصحراء المغربية.. البنين تعتبر مخطط الحكم الذاتي “حلا توافقيا”
عبرت البنين، بنيويورك، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها ب”الحل التوافقي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل البنين أن بلاده ترحب بالجهود التي يبذلها المغرب، من خلال مبادرة الحكم الذاتي، والاستثمارات لفائدة التنمية السوسيواقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بما يسهم في تحقيق رفاه الساكنة المحلية.
كما أشاد بافتتاح بلدان إفريقية وعربية أمريكية وآسيوية لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، مبرزا أن هذه التمثيليات “تساهم دون شك في تعزيز الفرص الاقتصادية وثمين المؤهلات التي تتيحها المنطقة”.
وأشار الدبلوماسي، من جانب آخر، إلى أن بلاده تدعم وترحب بمبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، داعية إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها وبالمشاركة الفعلية لكافة الأطراف المعنية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول، طلبت البنين من الأطراف المعنية بالموائد المستديرة مواصلة الانخراط في هذا المسلسل، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي لهذه القضية، التي يظل إيجاد حل نهائي لها في صلب انشغالات المجتمع الدولي والساكنة التي تطمح إلى السلام والأمن والازدهار.
10 تعليقات
إنه الحل الأفضل والتوافقي لتسوية الأوضاع والنزاعات القائمة بين البلدين المغرب والجزائر التي لحد الان لم ينتهي مسلسلها السياسي..
كلنا يد واحدة وجند مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكرامة وسيادة واستقرار ومجهودات جبارة من طرفه..
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وعاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه بكل سيادة واستقرار حفظه الله ورعاه ونصره وايده وهو ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة..
المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة الحكم الذاتي هو الحل الأفضل لفك النزاعات القائمة بين البلدين ومجهودات جبارة وتضحيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ..
إنها مبادرة السلام من طرف البنين بنيويورك للحكم الذاتي فهو الحل الوحيد والتوافقي من أجل تسوية أوضاع السياسية التي تخص البلدين المغرب والجزائر..
كلنا نتضامن مع هذآ الحل التوافقي من أجل صحرائنا المغربية وسنكافح من اجلها حتى يرث الله الارض ومن عليها..
إن المؤهلات العليا التي تتيحها المناطق الصحراوية فهي مؤهلات عليا كما تعزز الفرص الاستثمارية والاقتصادية ولكن بمجهودات جبارة وطاكتيكية وديبلوماسية فعالة ومنصفة بالمصداقية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه..
إن مسلسل قضية الصحراء المغربية وبالمشاركة الفعلية من طرف اللجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة ووفقا لقرارها في صنف الموضوع أكدت إلى مواكبة التطورات الإيجابية في هذه القضية التي هزت الرأي العام العالمي..
لمواصلة الانخراط في مسلسل القضية الصحراوية المغربية بهدف استراتجية ودينامية فريدة من نوعها لحل الأزمة بهذه المناطق الصحراوية المغربية والتي ستعزز من الإقتصاد بها ونتمنى ذالك والحل الوحيد والانجح هو الحكم الذاتي لفك النزاعات القائمة بين البلدين…
يعتبر المخطط الحكم الذاتي هو الحل التوافقي لمواصلة النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق ورئية مستقبلية تستخدم المناطق الصحراوية المغربية..