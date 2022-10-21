بلينكن وغوتيريش يؤكدان على ضرورة الحفاظ على السيادة والوحدة الترابية للدول

هبة بريس

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الحفاظ على السيادة والوحدة الترابية للدول.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الجانبان مساء أمس الخميس، وفق بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أوضح فيه أن المسؤولين شددا « على أهمية حماية مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالسيادة وسلامة الأراضي، خصوصا في ضوء محاولة روسيا غير القانونية ضم أراض أوكرانية إليها ».

وناقش الجانبان أيضا ضرورة استمرار عمل الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية العاجلة في أوكرانيا وهايتي.

وأعرب بلينكن، يضيف المصدر، عن قلقه البالغ إزاء تصعيد القتال في شمال إثيوبيا واحتمال وقوع فظائع جماعية، مشددا على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق والمشاركة بحسن نية في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل، وسحب إريتريا قواتها من شمال إثيوبيا.

وجدد المسؤول الأمريكي تأكيد التزام واشنطن بتعزيز دور الأمم المتحدة، بهدف مواجهة التحديات الجماعية الأكثر إلحاحا في العالم، خاصة ما يهم الصحة العالمية والمناخ والأمن الغذائي.

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