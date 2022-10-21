الأزمة الليبية.. لقاء مرتقب بين صالح والمشري في المغرب

2022-10-21 / 14:37
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هبة بريس

أعلن عضو في البرلمان الليبي أن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والدولة خالد المشري سيلتقيان في المغرب ضمن مساعي حل الأزمة الليبية.

وقال عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب الليبي للأناضول، إن “عقيلة صالح وصل المغرب اليوم للقاء رئيس مجلس الدولة المشري لمناقشة عدة أمور”.

وأوضح العرفي أن “من ضمن تلك الأمور مسألة تعيين أشخاص في المناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين”.

وكشف البرلماني أن صالح والمشري “مختلفان حول ذلك الملف، ففي حين يرى الأول ضرورة أن يشمل تغيير مدراء المناصب الإدارية منصب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، يصر الثاني على غير ذلك”.

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