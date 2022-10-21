“لاليغا”: الزلزولي ميسي المغرب

2022-10-21 / 14:16
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هبة بريس - وكالات

أشادت الصفحة الرسمية للدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا”، بالدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، عقب تألقه في مباراة فريقه أوساسونا ضد إسبانيول أمس الخميس.

وشارك الزلزولي أساسيا في لقاء فريقه ضد إسبانيول لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني، وقدم أداء جيدا وساهم في فوز أوساسونا بهدف دون رد.

وعقب المباراة، نشرت صفحة “لاليغا” على موقع “تويتر”، فيديو للاعب المغربي وهو يراوغ مجموعة من لاعبي إسبانيول وعلقت: “إنه ميسي المغرب عبد الصمد الزلزولي”.

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