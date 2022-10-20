مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار درهم

2022-10-20 / 21:55
15
هبة بريس _ متابعة

من المتوقع أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.

ويتجلى، وفق مشروع قانون المالية 2023، الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الخميس 20 أكتوبر بالبرلمان، أن هذه الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، مقارنة بتلك المبرمجة في العام الحالي، والتي كانت حددت في 105 مليار درهم.

وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.

ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم كما كان متوقعا برسم هذا العام

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنك الدولي : أسعار السلع الأولية ستظل في مستويات مرتفعة

البنك الدولي : أسعار السلع الأولية ستظل في مستويات…

2022-10-20 / 21:11
Photo of الحكومة ترفع اعتمادات صندوق المقاصة بعشر مليارات درهم في ميزانية 2023

الحكومة ترفع اعتمادات صندوق المقاصة بعشر مليارات درهم في…

2022-10-20 / 17:03
Photo of لأول مرة منذ 32 عاما .. الدولار يصل إلى 150 ينا يابانيا

لأول مرة منذ 32 عاما .. الدولار يصل إلى…

2022-10-20 / 10:08
Photo of المغرب والاتحاد الأوروبي: إبرام أول اتفاقية مخصصة للمقاولات المغربية المصدرة

المغرب والاتحاد الأوروبي: إبرام أول اتفاقية مخصصة للمقاولات المغربية…

2022-10-20 / 09:49
Photo of الحكومة توقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار

الحكومة توقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار

2022-10-19 / 17:27
Photo of لحليمي: استثمار 550 مليار درهم في أفق 2026 هدف “قابل للتحقيق”

لحليمي: استثمار 550 مليار درهم في أفق 2026 هدف…

2022-10-19 / 14:44
Photo of المغرب وبوروندي.. رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

المغرب وبوروندي.. رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

2022-10-19 / 12:43
Photo of وزير الفلاحة الإسرائيلي: آفاق كبيرة للتعاون مع المغرب

وزير الفلاحة الإسرائيلي: آفاق كبيرة للتعاون مع المغرب

2022-10-19 / 09:46
Photo of “المؤشرات “تؤكد عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب “الاتحاد المغربي للشغل”

“المؤشرات “تؤكد عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب “الاتحاد…

2022-10-18 / 23:22
Photo of محمد بنشعبون … مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار

محمد بنشعبون … مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار

2022-10-18 / 22:35

‫15 تعليقات

  2. يمارسون النهب و الفساد بلا حسيب ولا رقيب ويغرقون البلاد في القروض
    بالامس يتهمون حزب pjd باغراق البلاد في الديون واليوم يكررون نفس الاسطوانة
    البلد لا تحتاج للقروض بقدر ما تحتاج الى تفعيل القوانين ومعاقبة الفاسدين الحقيقيين واسترجاع الاموال المنهوبة ومحاربة التهرب الضريبي والصرامة
    اما القروض قلا احد يعلم يقينا اين تصرف

  4. حنا كشعب الله يحسن لعوان غتزاد علينا الضريبة المضافة باش المغرب ارجع القرض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق