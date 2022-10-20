تارودانت : اندلاع حريق بسوق للمتلاشيات ولا أرواح في الحادث
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تمكنت فرق الوقاية المدنية بتارودانت ، من السيطرة على حريق إندلع صباح اليوم الخميس بسوق ل ” المتلاشيات “مخلفا خسائر مادية دون تسجيل خسائر في الارواح.
وسخرت مصالح الوقاية المدنية، كل البشرية وشاحنات صهريجية لتطويق الحريق ومحاصرته للحيلولة دون امتداده إلى المحيط الخارجي للسوق.
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12 تعليقات
السلامة يارب،الله يعوض عليهم
ياربي سلامة
Lay jib salama f had blad
الله يخلف لهوم
لا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم
الله يحفظ
الله يعوضهم خير
لا حول ولاقوة إلابالله
بسيف متشعل لعافية لا نظام لا نظافة لا والو
السلامة ياربي الله يلطف بينا
الله اكبر
الحرائق كثرو الله يخرج العاقبة على خير