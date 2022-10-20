تارودانت : اندلاع حريق بسوق للمتلاشيات ولا أرواح في الحادث

2022-10-20 / 18:12
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت فرق الوقاية المدنية بتارودانت ، من السيطرة على حريق إندلع صباح اليوم الخميس بسوق ل ” المتلاشيات “مخلفا خسائر مادية دون تسجيل خسائر في الارواح.

وسخرت مصالح الوقاية المدنية، كل البشرية وشاحنات صهريجية لتطويق الحريق ومحاصرته للحيلولة دون امتداده إلى المحيط الخارجي للسوق.

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