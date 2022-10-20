رئيسة الوزراء البريطانية تعلن استقالتها

2022-10-20 / 14:43
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هبة بريس - وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، بعد 6 أسابيع فقط من توليها المهام، مؤكدة انتخاب خلف لها بحلول الأسبوع القادم.

وقالت تراس أمام 10 داونينغ ستريت “في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها. لذا تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه باستقالتي من زعامة حزب المحافظين”.

وأضافت تراس أن عملية اختيار النواب خلف لها “ستستكمل خلال الأسبوع القادم”.

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