الحكومة ترفع اعتمادات صندوق المقاصة بعشر مليارات درهم في ميزانية 2023

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي لعدد من المواد الاستهلاكية و خاصة التي تدعمها الدولة كالقمح و السكر و غاز البوتان، لجأت الحكومة لرفع اعتمادات صندوق المقاصة في ميزانية السنة القادمة.

و حسب الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2023، فالحكومة اضطرت لرقع اعتمادات صندوق المقاصة بحوالي عشر مليارات من الدراهم و ذلك لمواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية.

و سيصبح في حال إقرار مشروع القانون الذي تم إعداده، الرقم المخصص لصندوق المقاصة حوالي 26 مليار درهم و بالضبط 25 مليار و 980 مليون درهم، بعدما كان في ميزانية السنة الماضية حوالي 16 مليار درهم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة، تمت صياغته وفق توجهات الملك في الخطاب الأخير و ذلك بناءا على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة.

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