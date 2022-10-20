بسبب شكاية التيجيني.. “طوطو” ممنوع من مغادرة التراب الوطني

2022-10-20 / 13:09
2
هبة بريس - الرباط

منعت المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مغني الراب طه فحصي الملقب ب”طوطو” من مغادرة التراب الوطني.

وأفاد مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية أبلغت “طوطو” بقرار منعه من مغادرة المغرب، بعدما كان يعتزم السفر لإحدى الدول الأوروبية لإحياء حفل فني.

ويأتي قرار منع “طوطو” من مغادرة المغرب، على خلفية الشكاية التي وضعها الصحفي محمد التيجيني ضده بتهمة السب والقذف والتهديد.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب تضمنه ل”أغنية انفصالية”.. إيقاف عرض “زنقة كونتاكت” بالقاعات السينمائية

بسبب تضمنه ل”أغنية انفصالية”.. إيقاف عرض “زنقة كونتاكت” بالقاعات…

2022-10-20 / 13:54
Photo of نقيب الموسيقيين: شيرين نقلت للمستشفى تحت التهديد وباسم مستعار

نقيب الموسيقيين: شيرين نقلت للمستشفى تحت التهديد وباسم مستعار

2022-10-20 / 09:58
Photo of بالرباط..معرض الأزقة “Gal’Rue ” في نسخته الثانية بهذا التاريخ

بالرباط..معرض الأزقة “Gal’Rue ” في نسخته الثانية بهذا التاريخ

2022-10-19 / 21:41
Photo of إسدال الستار على الدورة الثالثة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

إسدال الستار على الدورة الثالثة من مهرجان الدار البيضاء…

2022-10-19 / 13:46
Photo of تتويج مراد العشابي بالمهرجان المغربي الإيطالي

تتويج مراد العشابي بالمهرجان المغربي الإيطالي

2022-10-19 / 12:29
Photo of رشيد مشهراوي يروي رحلة نجاحه من غزة إلى باريس

رشيد مشهراوي يروي رحلة نجاحه من غزة إلى باريس

2022-10-19 / 10:13
Photo of ملتقى سينما المجتمع..دورة الممثلة سعاد خيي

ملتقى سينما المجتمع..دورة الممثلة سعاد خيي

2022-10-19 / 09:55
Photo of نقيب الموسيقيين: حالة شيرين صعبة ومحزنة

نقيب الموسيقيين: حالة شيرين صعبة ومحزنة

2022-10-19 / 09:31
Photo of المغرب يشارك رسميا بمهرجان سينمائي في “إسرائيل

المغرب يشارك رسميا بمهرجان سينمائي في “إسرائيل

2022-10-18 / 21:14
Photo of “بغيت حياتك” على القناة الثانية ابتداء من هذا التاريخ

“بغيت حياتك” على القناة الثانية ابتداء من هذا التاريخ

2022-10-18 / 17:24

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق