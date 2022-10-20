بسبب شكاية التيجيني.. “طوطو” ممنوع من مغادرة التراب الوطني

هبة بريس - الرباط

منعت المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مغني الراب طه فحصي الملقب ب”طوطو” من مغادرة التراب الوطني.

وأفاد مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية أبلغت “طوطو” بقرار منعه من مغادرة المغرب، بعدما كان يعتزم السفر لإحدى الدول الأوروبية لإحياء حفل فني.

ويأتي قرار منع “طوطو” من مغادرة المغرب، على خلفية الشكاية التي وضعها الصحفي محمد التيجيني ضده بتهمة السب والقذف والتهديد.

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