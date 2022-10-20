بعد أشهر من وفاته باليونان.. جثمان “سعيد بن عمرو” يصل للمغرب

هبة بريس - تنغير

بعد أن قضى جثمانه أزيد من 10 أشهر في مستودع الأموات بأحد المستشفيات بالعاصمة اليونانية اثينا، من المنتظر ان يصل جثمان الشاب “سعيد بن عمرو” الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري لينقل بعدها إلى مسقط رأسه قصر تكلكولت بقيادة النيف باقليم تنغير.

وكان الشاب سعيد بن عمرو رفقة عدد من اصدقائه قد اختاروا منذ شهور الهجرة السرية إلى أحد الدول التابعة للاتحاد الاوربي (الفردوس الأوربي) عبر تركيا، اليونان، البانيا، مونتينغرو، صربيا، هنغاريا، كروتيا، سلوفينيا أو ما يعرف بطريق البلقان، لكن في غابات اليونان لقي حتفه متأثرا بظروف جوية شديدة البرودة ليخبر اصدقاؤه أسرته التي تقطن بقصر تكلكولت بقيادة النيف اقليم تنغير، وتبدأ معاناة اخرى مرتبطة بالإجراءات الإدارية لنقل جثمانه إلى مسقط رأسه .

ومتابعة منه لملف الشاب الضحية “سعيد” قال الفاعل الجمعوي بمنطقة النيف ‘مصطفى أشلواو ‘ان من اسباب تأخير نقل جثمان الشاب “سعيد” الى المغرب “غياب أوراق ثبوت الهوية مما حدا بالسلطات المغربية واليونانية اعتماد شيفرة “ADN” أو البصمات الوراثية من والديه” واضاف أنه بعدما تأكدت هوية الهالك “باشرت مصالح وزارة الخارجية الإجراءات لنقل الجثة إلى المغرب “.

واكد ذات الفاعل الجمعوي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن جثمان الضحية “سعيد” سيغادر مطار أثينا الدولي يوم غد الجمعة 21 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة وخمسة عشرة دقيقة صباحا في اتجاه مستودع الأموات بمطار شارل دوكًول بالعاصمة الفرنسية باريس وسيحل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الاثنين 24 أكتوبر على الساعة الثانية والنصف زوالا، وسينقل عبر سيارة نقل الأموات التابعة لجماعة النيف إلى دوار تكلكولت قيادة النيف باقليم تنغير حيث سيوارى الثرى صباح يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.

يشار أن مئات المهاجرين السريين أصبحوا يفضلون في السنوات الاخيرة طريق البلقان لتحقيق حلمهم ببلوغ “الجنة الأوروبية”، متحملين الكثير من المشاق والمتاعب، إذ تدوم الرحلة لأشهر وقد تنتهي بالموت بردا أو جوعا أو في سجون إحدى الدول التي يتم عبور أراضيها قبل دخول أوربا الغربية التي ينجح بعضهم الآخر في بلوغها.

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