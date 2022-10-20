نقيب الموسيقيين: شيرين نقلت للمستشفى تحت التهديد وباسم مستعار

2022-10-20 / 09:58
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هبة بريس - وكالات

كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل تفاصيل جديدة حول احتجازها في مستشفى للصحة النفسية.

وقال كامل في تصريحات له على هامش اجتماعه مع نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أمس الأربعاء، إنه تلقى اتصالا من أحد أصدقائه كان متواجدا مع طليق شيرين المطرب حسام حبيب وأخبره أنها خطفت تحت تهديد السلاح الأبيض، ونقلت رغما عنها للمستشفى تحت اسم مستعار.

وأشار إلى أنه علم بما جرى لصاحبة “آه يا ليل” منتصف ليل السبت الموافق 15 أكتوبر، لافتاً “إلى أنه تحدث على الفور مع أحد مسؤولي وزارة الداخلية الذي أبلغه بالموقف تفصيلا موضحاً أنهم على علم بالموضوع قبل انتشاره بخمسة أيام”.

وواصل نقيب الموسيقيين حديثه بالقول إن المسؤول الأمني أشار إلى أن طليق الفنانة المحبوبة حاول تحرير محضر بالواقعة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأنه ليس من أهل شيرين قانونا.

وأضاف كامل أنه استشعر الحرج حينها لأنه أيضاً ليس من أهلها لكنه لا يزال مصراً على دعمها كزميل وصديق ونقيب للموسيقيين.

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