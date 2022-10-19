الملك يعين بنشعبون في منصب جديد ..هل تفاقمت الأزمة بين فرنسا والمغرب ؟

2022-10-19 / 20:23
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هبة بريس _ الرباط

عين الملك محمد السادس في المجلس الوزاري، مساء الثلاثاء، سفير الرباط في باريس، محمد بنشعبون، مديرا عاما لـ”صندوق محمد السادس للاستثمار”.

التعيين أعلاه فسره مراقبون على انه سحب للسفير المغربي من فرنسا مما يؤكد أن الأزمة بين البلدين التي اندلعت منذ أكثر من سنة قد دخلت منعطفا شائكا للغاية.

وكان بنشعبون يشغل منصب وزير المالية، قبل أن يتم تعيينه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سفيرا للمغرب في فرنسا على أمل تنشيط العلاقات الثنائية وخاصة الاستثمارات، غير أن الأزمة التي اندلعت بين البلدين حالت دون قيامه بالدور المناط به.

وسحبت فرنسا الشهر الماضي، سفيرتها في الرباط، وقامت بتعيينها في منصب دبلوماسي في الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي،

ويأتي الرد المغربي بالطريقة نفسها، إذ تم تعيين السفير المغربي في منصب جديد، بمعنى أن الرباط قد سحبت السفير. وبالتالي فالمغرب رفض لي الذراع او المساومة .

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‫14 تعليقات

  6. كان وزير المالية بمتياز وحصل على عتراف من مجلة برطانية في فترة سعد الدين العثماني .كنا نتمنا ان نراه مجدد يشتغل نفس المنصيب لكن اسي لقجاع سيطر على الجامعة والآن دخل الحكومة من باب واسع

  13. المغرب مدرسة في الدبلوماسية و الاستراتيجية. رحمك الله يا عبد الهادي التازي يا صاحب مجلدات التاريخ الدبلوماسي للمغرب.

  14. أظن حتى لو طلبنا لطفل رأيه في هذا الموضوع فإنه لن يفسره على أساس انه سحب للسفير.هناك جالي مهمة في فرنسا والسرير يلعب دورا كبيرا بجمعية القنصلية في تتبع مشاكل المهاجرين خصوصا وأنهم يمدون بلدنا بالعملة الصعبة

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