الملك يعين بنشعبون في منصب جديد ..هل تفاقمت الأزمة بين فرنسا والمغرب ؟

هبة بريس _ الرباط

عين الملك محمد السادس في المجلس الوزاري، مساء الثلاثاء، سفير الرباط في باريس، محمد بنشعبون، مديرا عاما لـ”صندوق محمد السادس للاستثمار”.

التعيين أعلاه فسره مراقبون على انه سحب للسفير المغربي من فرنسا مما يؤكد أن الأزمة بين البلدين التي اندلعت منذ أكثر من سنة قد دخلت منعطفا شائكا للغاية.

وكان بنشعبون يشغل منصب وزير المالية، قبل أن يتم تعيينه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سفيرا للمغرب في فرنسا على أمل تنشيط العلاقات الثنائية وخاصة الاستثمارات، غير أن الأزمة التي اندلعت بين البلدين حالت دون قيامه بالدور المناط به.

وسحبت فرنسا الشهر الماضي، سفيرتها في الرباط، وقامت بتعيينها في منصب دبلوماسي في الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي،

ويأتي الرد المغربي بالطريقة نفسها، إذ تم تعيين السفير المغربي في منصب جديد، بمعنى أن الرباط قد سحبت السفير. وبالتالي فالمغرب رفض لي الذراع او المساومة .

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