خطأ” يجبر وزيرة الداخلية البريطانية إلى الاستقالة

هبة بريس _ وكالات

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برايفرمان، الأربعاء استقالتها، عازية إياها إلى استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، مع إبداء “القلق حيال إدارة هذه الحكومة” التي تترأسها ليز تراس.

وفي كتاب استقالتها الذي نشر على تويتر، أقرت برايفرمان بارتكاب “خطأ” عبر إرسال وثيقة رسمية إلى “زميل برلماني أهل للثقة” من عنوان بريد إلكتروني شخصي، لافتة أيضا إلى أن الحكومة “لم تف بوعود رئيسية”، مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.

والأربعاء، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في البرلمان عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي مؤكدة أنها “محاربة وليست شخصا ينسحب”.

تراس التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت وتواجه اعتراضات من داخل غالبيتها، كانت صامتة بعد ستة أسابيع على دخولها الى داونينغ ستريت. خرجت عن صمتها فقط لكي تعتذر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية

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