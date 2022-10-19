ميسي يرشح فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم

هبة بريس - وكالات

رشح ليونيل ميسي قائد الأرجنتين منتخبي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر لأنهما يمتلكان مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معا لفترة طويلة.

وقال ميسي إن البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا من المنتخبات المرشحة دائما للفوز لكن المهاجم البالغ من العمر 35 عاما يشعر أن فرنسا والبرازيل هما أفضل فريقين حاليا قبل المشاركة في كأس العالم بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.

وقال ميسي لدايركت تي.في سبورتس: “هناك دائما منتخبات عظيمة… لكن إذا كان علي الاختيار فإن البرازيل وفرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم.

“يملكان نفس المجموعة (من اللاعبين) منذ فترة طويلة، يقدم المنتخبان عروضا جيدة، فرنسا، بغض النظر عن بطولة أوروبا الأخيرة حين خرجت من دور الستة عشر.. لديها بعض اللاعبين الرائعين.

“لديها طريقة لعب واضحة ونفس المدرب (ديدييه ديشان)، البرازيل لم تتغير تقريبا (تحت قيادة تيتي)”. وفق قوله

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