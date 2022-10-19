قطر تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي
هبة بريس
أكدت دولة قطر، في نيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي “البناءة” التي قدمها المغرب، تشكل أساسا لأي حل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأعرب ممثل دولة قطر، في كلمته أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفي احترام السيادة الوطنية للمغرب.
كما نوه بالزيارة الأخيرة للمنطقة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، معربا عن رغبة بلاده في التوصل إلى حل نهائي ومستدام على نحو يخدم مصلحة جميع الأطراف والأمن ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.
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تعتبر العلاقة الدبلوماسية بين المغرب وقطر علاقة متينة وقوية تجمع بينهما فالف شكر وتقدير لها على دعمها الكامل للوحدة الترابية المغربية لقضية الصحراء..
الحل الأفضل هو الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل السيادة المغربية لأي حل مستدام لفك النزاعات القائمة بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء المغربية…
الصحراء مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق حتى وإن كلفنا ذالك ارواحنا فداه….
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه وعاش ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة واستقرار ومجهودات جبارة من طرفه لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة في اقاليمنا الصحراوية..
التواصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية والمتوافق عليه من طرف الدول العربية والغربية والافريقيا فهو الحكم الذاتي لفك النزاعات القائمة بين البلدين المغرب والجزائر ..
قضية الصحراء المغربية قضية بارزة وهزت الرأي العام العالمي فالف شكر لكل من ساهم في هذه القضية من أجل الوصول إلى حل سياسي مناسب لفك النزاع بين المغرب والجزائر.
نتمنى ايجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لأن القضية الصحراوية طال انتظارها ….
نتمنى السلم والأمن في تلك المناطق الصحراوية المغربية والاستقرار السياسي في المناطق المجاورة بين الحدود البرية المغرب والجزائر لأن هذآ المشكل زاد عن حده….
مبادرة الحكم الذاتي لفك النزاعات القائمة بين المغرب والجزائر هو الانجع والافضل ونتمنى في أسرع وقت ممكن ايجاد حل مناسب يرضي الجميع بدون مشاكل سياسية تدمر العلاقات بين المغرب والجزائر..
هذآ المسلسل السياسي الذي طالما عانى منه المغاربة ولحد الآن لم يجد حلا مناسبا يرضي البلدين المغرب والجزائر لفك النزاعات القائمة بينهما ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.