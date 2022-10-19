قطر تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

هبة بريس

أكدت دولة قطر، في نيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي “البناءة” التي قدمها المغرب، تشكل أساسا لأي حل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأعرب ممثل دولة قطر، في كلمته أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفي احترام السيادة الوطنية للمغرب.

كما نوه بالزيارة الأخيرة للمنطقة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، معربا عن رغبة بلاده في التوصل إلى حل نهائي ومستدام على نحو يخدم مصلحة جميع الأطراف والأمن ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.

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