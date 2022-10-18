جنيف.. تنظيم وقفة أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتنديد بالقمع والتعذيب في الجزائر
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حزب معارض يقاضي السلطات بالجزائر

2022-10-18 / 19:08
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هبة بريس _ متابعة

أعلن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، (حزب علماني معارض) في الجزائر عن تحريك دعوى قضائية ضد مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية تيزي وزو، بعدما رفضت الترخيص له بتنظيم جامعته الصيفية.

وتقدم الحزب بطلب رسمي إلى الجهات الوصية من أجل تنظيم جامعته الصيفية أيام 20، 21، 22 من أكتوبر الجاري، إلا أنه تلقى رفضا من طرف رئيس دائرة آزفون التابعة لمحافظة تيزي وزو.

وأثار القرار موجة غضب وسط مناضلي “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (الأرسيدي)، حيث عبر مسؤولوه في تصريحات متفرقة عن شجبهم للإجراء واعتبروه “محاولة للتضييق على حرية النشاط السياسي في البلاد”.

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