دراسة: النساء أصبحن أكثر استعدادًا لترك وظائفهن من الرجال

2022-10-18 / 12:58
0
هبة بريس - وكالات

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أن النساء أصبحن في أعقاب جائحة الكورونا، أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للاستقالة من الوظيفة بداعي شعورهن بالغبن في العمل، ورغبة منهن في تحصيل وظيفة أكثر عدالة.

وأشار الاستطلاع الذي ركز على دراسة الإدارة في الشركات، أنه عندما يتعلق الأمر بالترقية الوظيفية إلى الإدارة العليا، فإن الأفضلية لا تزال للرجال، وأن النساء اللواتي يترقّين إلى مناصب قيادية ما زلن أكثر عرضة من نظرائهن الرجال لتقويض سلطتهن وعدم الاعتراف ببعض جهودهن.

وجاءت الدراسة بعنوان “المرأة في مكان العمل لعام 2022 ” ، وهي دراسة سنوية كبيرة للموظفات وبيانات المواهب عبر مئات الشركات، تتولاها شركتا ماكنزي ولين إن .

وتستند الدراسة بحسب تقرير عرضته شبكة “سي أن أن” الإثنين ، إلى تقصي أكثر من 40 ألف موظف من 55 شركة، ومقابلات مع عدة عشرات من المشاركين في الاستطلاع، بالإضافة إلى الأبحاث وسياقات المواهب، وبيانات أخرى من 333 شركة تضم أكثر من 12 مليون موظف في الولايات المتحدة وكندا.

ومن بين أرباب العمل الذين تمت دراستهم، وجد التقرير أنه مقابل كل 100 رجل تمت ترقيتهم من وظيفة على مستوى مبتدئ إلى مدير، تم نقل 87 امرأة فقط إلى أعلى السلم.

وبشكل عام، كان 60% من المديرين في البيانات التي تم تحليلها من الرجال.

وسجّل مُعدّا التقرير أنه “للسنة الثامنة على التوالي، تظهر عقبات تكسر حظوظ وفرص النساء في الترقية إلى المناصب العليا “. ونتيجة لذلك، فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء بشكل كبير على مستوى المديرين، وأنه لا يمكن للنساء اللحاق بالركب مطلقًا.

ويخلص التقرير إلى أنه “ببساطة، هناك عدد قليل جدًّا من النساء اللاتي يمكن ترقيتهن إلى مناصب قيادية عليا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطبيق يكشف الإصابة بالسرطان بمجرد سماع صوت المريض

تطبيق يكشف الإصابة بالسرطان بمجرد سماع صوت المريض

2022-10-16 / 10:09
Photo of ” ناسا” تؤكد أخيرا: نجحنا في تغيير مدار الكويكب ديمورفوس

” ناسا” تؤكد أخيرا: نجحنا في تغيير مدار الكويكب…

2022-10-11 / 21:43
Photo of الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

2022-10-10 / 16:20
Photo of دراسة علمية: شكل الأرض سيتغير بالكامل بعد 300 عاما

دراسة علمية: شكل الأرض سيتغير بالكامل بعد 300 عاما

2022-10-09 / 16:08
Photo of إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

2022-10-08 / 09:59
Photo of اكتشاف ..فك لغز العلاقة بين البشر و”الإنسان المنقرض”

اكتشاف ..فك لغز العلاقة بين البشر و”الإنسان المنقرض”

2022-10-03 / 19:40
Photo of أمام أعين أصدقائه.. وفاة طفل بتحد على تيك توك

أمام أعين أصدقائه.. وفاة طفل بتحد على تيك توك

2022-09-02 / 15:44
Photo of فاز ب 1.3 مليار دولار في اليانصيب ولم يتقدم للحصول على الجائزة

فاز ب 1.3 مليار دولار في اليانصيب ولم يتقدم…

2022-09-01 / 21:37
Photo of تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

2022-09-01 / 18:37
Photo of ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما تخفيه داخلك!

ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما…

2022-03-22 / 10:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق