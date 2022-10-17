الملاكم”زكرياء المومني”…دخل ” الورطة “بعدما عنف مواطنة مغربية

2022-10-17 / 19:10
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

يواجه الملاكم المغربي ” مسخوط الوطن ” زكرياء المومني، والذي سبق أن مزق جواز سفره أمام عدسات قناة عالمية ، يواجه ورطة حقيقية هذه المرة ، بعد أن إرتكب فوق تراب دولة كندا جناية تعنيفه لمواطنة مغربية مقيمة بنفس الدولة .

وقالت مصادر الجريدة ، أن المواطنة المغربية المعنفة هي إبنة ” المرأة الحديدية ” التي تقضي عقوبة سجنية في ملف وجهت فيه العشرات من التظلمات الى مسؤولين مركزيين من أجل محاكمة عادلة لها .

ليلى لمزوق أم لطفلين و المقيمة بدولة كندا ، تعرضت لاعتداء جسدي و حشي و لفضي ،و ذلك يوم احتفال الجالية المغربية بمدينة مونت ريال الكندية بعيد العرش المجيد ، من طرف أحد “المرتزقة” و الممولين من جهات معروفة معادية للوحدة الترابية للمملكة ، الحادث الذي يسائل اليوم  الدولة  المغربية و مسؤوليها، عن الإجراءات المتخذة  من قبلهم لحماية و لدعم و لمساندة  الضحية ولضمان حقوقها ،و محاسبة المعتدي عليها ، خاصة و أن السيدة ليلى لمزوق قد  تعرضت لاعتداء وحشي و جسدي و لفضي ،من قبل الشخص معروف بمعاداته لوطنه الأم المغرب و رموزه و مؤسساته، الشخص  الذي عبر عن همجيته و سادتيه و حقده اتجاه المغرب و المغاربة خلال حفل أقيم بمناسبة عيد العرش انتقل إليه ، و استهدف فيه  السيدة ليلى لمزوق بشكل مقصود ،و هو في  حالة ثوران  ، فانهال أمام كل الحاضرين بوابل من عبارات سب و شتم  يستهدف المملكة المغربية  و رموزها، و السيدة ليلى لمزوق تجيبه و  تصرخ في وجهه بشعار الله الوطن الملك ( كما جاء موثقا بمجموعة من مقاطع الفيديو التي تم نشرها فيما بعد) ، مما أدخل هذا الوحش الأدمي المرتزق ،و الذي هو بطلا للعالم في إحدى رياضات فنون القتال، في حالة هيجان دفعته  لتوجيه مجموعة من اللكمات و الركل و الرفس للسيدة ليلى لمزوق ،الأمر الذي  استدعى معه فيما بعد  نقل الضحية ،إلى للمستشفى نتيجة هذا الاعتداء ، حيث خضعت لمجموعة من العلاجات و الفحوصات، كشفت عن إصابتها برضوض  في الرأس و أنحاء متفرقة من الجسم ، وثقت بالسكانير و مجموعة من الشواهد الطبية ، إلا أنه و رغم هذه الحادثة ، لم تتدخل السلطات المغربية و المسؤولة عن الجالية المغربية بالخارج لحماية حقوق هذه المواطنة المغربية ، رغم أن الخطابات الملكية الأخيرة ، عرفت توجيه ملك البلاد لتعليماته لجميع المسؤولين والمؤسسات، لحماية حقوق المرأة المغربية من جهة وللاهتمام أكثر بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي تلعب دورا محوريا ومباشرا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية للمملكة.

هذا و قد أكدت لنا مصادرنا أن الدولة الكندية وفرت الحماية و الرعاية الطبية و النفسية للسيدة ليلى لمزوق و عائلتها في ظل وجود تهديد حقيقي لاعتداء قد تتعرض له من قبل نفس الشخص أو الموالون له ممن أصبحوا يؤسسون لتيارات معادية للدولة المغربية و رموزها بدولة كندا، كل ذلك في سبيل الضغط على السيدة ليلى لمزوق  للتنازل عن شكايتها ضده هذا الشخص الذي يدعي أنه معارض و أنه تعرض للعنف، بينما  فضحت حقيقته أفعاله و سادتيه التي مارسها على امرأة مغربية بغرض الترغيب و الترهيب .

وكشفت مصادرنا، انه رغم المجهودات التي يبدلها رفاق المومني، من أجل كسب تنازل من الضحية حول موضوع الاعتداء ، غير أن ذلك قوبل برفض من المواطنة المغربية، وبذلك يكون المومني وجها لوجه مع العدالة الكندية وإمكانية سجنه او ترحيله لبلده مسألة وقت فقط .

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‫5 تعليقات

  1. غريب امركم ، وهناك ما هو مبهم ، ومادمتم تهاجمونه يعني ان كل ما يقوله صحيح !!؟؟

  2. قضيته شريفة جدا وهو مغربي كباقي المغاربة المحبيين لبلده. هذه السياسة لن تفيدكم في شيىء

  3. ومند متى أصبحت الجالية المغربية و جميع المغاربة من أولويات الدولة. الجالية المغربية مهمشة و محكورة ويعتبرونها مجرد بقرة حلوبة.

  4. ادعوا جميع المهاجرين المغاربة الا يستثمروا في المغرب و ارسال فقط اقل مايمكن من العملة الصعبة. ايلا بغيتو يضربو ليكم الف حساب

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