“حطّموا سيارات مستوقفة بالشارع العام”.. أمن سلا الجديدة يوقف 5 أشخاص

2022-10-17 / 13:27
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، صباح اليوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و27 سنة، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بالسكر العلني البين وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
  
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا الجديدة قد تلقت خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين إشعارا حول تورط المشتبه فيهم، الذين كانوا في حالة سكر متقدمة، في إحداث الفوضى بالشارع العام، فضلا عن إلحاقهم لخسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام.

وقد مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها دوريات الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بعد وقت وجيز، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء التي تم استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، والتي جرى توثيق جزء منها بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.   

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية المختصة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

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