لقجع يجتمع بالنقابات و يقترح تحسين دخل العمال و الموظفين و تخفيض الضريبة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
اجتمع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع عدد من التمثيليات النقابية و ذلك لتقريب وجهات النظر فيما يخص المقترحات الحكومية.
و خلال هذا الاجتماع، دعا فوزي لقجع جميع النقابات للحوار و التواصل البناء و الإيجابي لإيجاد صيغ توافقية يكون الهدف الأساسي منها تحسين دخل العمال و الموظفين و كذا تخفيض الضريبة.
لقجع و خلال ذات اللقاء اقترح أمام ممثلي النقابات نقطة نالت الاستحسان و هي تخفيض الضريبة على الدخل خاصة بالنسبة للفئات التي تتلقى دخلا ضعيفا و محدودا.
و يتوقع أن تفضي الاجتماعات التي عقدها لقجع مع ممثلي النقابات لتوقيع اتفاق في غضون الأيام المقبلة خاصة في ظل العروض و الاقتراحات التي قدمتها الحكومة و التي يبدو أنها حظيت بتوافق مع باقي المتداخلين.
*الصورة من الأرشيف
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التي يبدو أنها حظيت بتوافق مع باقي المتداخلين.
هد النقابات غي السماسرة والموظفين مبيوعين للحكومة
وهد المسرحيات ملينا منها
تلاتة ملايير ديال المدرب واجدة والموطف متلو عليه عشرة سنوات وزيدوه 100 خاضعة للضريبة
باسم الله الرحمان الرحيم؛
والله كنت أتمنى أن تحظى هذه الفئة (أصحاب السلالم 6-8-9) أهمية أكثر خاصة الزيادة في الأجور حتى لا يكون هناك فرق شاسع بين السلالم العليا، ففي الإدارة لا يوجد فرق بين الشواهد العليا، بل بالعكس هناك سلاليم دنيا ، “وأنا كموظفة بسلم 8” وشاهدة على ذلك والله العظيم، نشتغل أكثر وغالبا فوق الأوقات القانونية وحتى بالليل أكثر من أصحاب السلالم العليا، والله شهيد على ذلك. على العموم نترجى خيرا نجد خيرا والله المستعان.