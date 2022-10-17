لقجع يجتمع بالنقابات و يقترح تحسين دخل العمال و الموظفين و تخفيض الضريبة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اجتمع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع عدد من التمثيليات النقابية و ذلك لتقريب وجهات النظر فيما يخص المقترحات الحكومية.

و خلال هذا الاجتماع، دعا فوزي لقجع جميع النقابات للحوار و التواصل البناء و الإيجابي لإيجاد صيغ توافقية يكون الهدف الأساسي منها تحسين دخل العمال و الموظفين و كذا تخفيض الضريبة.

لقجع و خلال ذات اللقاء اقترح أمام ممثلي النقابات نقطة نالت الاستحسان و هي تخفيض الضريبة على الدخل خاصة بالنسبة للفئات التي تتلقى دخلا ضعيفا و محدودا.

و يتوقع أن تفضي الاجتماعات التي عقدها لقجع مع ممثلي النقابات لتوقيع اتفاق في غضون الأيام المقبلة خاصة في ظل العروض و الاقتراحات التي قدمتها الحكومة و التي يبدو أنها حظيت بتوافق مع باقي المتداخلين.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 2 2