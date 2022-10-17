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ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب

2022-10-17 / 11:10
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هبة بريس - الرباط

استيقظ المغاربة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال والبنزين بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.

وارتفعت أسعار الكازوال بحوالي درهم ونصف حيث تجاوزت في معظم المحطات سعر 15.50 درهما، في حين ارتفعت أسعار البنزين بحوالي درهما وبلغت سعر 14.80 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”.

وطالب المواطنون، الحكومة بالتدخل الجاد و اتخاذ إجراءات فعلية وقرارات مستعجلة وملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللحد من موجة هذا الغلاء.

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