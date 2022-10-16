ريال مدريد يفوز على برشلونة في الكلاسيكو وينفرد بصدارة الليجا

هبة بريس - الرياضة

جقق فريق ريال مدريد فوزاً مستحقاً عى حساب نظيره برشلونة، بنتيجة 3-1 في قمة الجولة التاسعة من الليجا، على أرضية ملعب ” سانتياجو برنابيو “.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 25 نقطة في صدارة الليجا، في حين تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 ويتراجع الى المركز الثاني.

وسجل فريق ريال مدريد هدف التقدم عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 12، بعد كرة تهادات أمامه داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 35 سجل فيدي فالفيردي هدف ثاني، بعد نقل رائع بالكرة بين لاعبي ريال مدريد انتهت بتمريرة من ميندي الى فالفيردي الذي سدد كرة قوية في الشباك.

وتمكن برشلونة من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق فيران توريس في الدقيقة 83، بعد كرة عرضية وصلت الى توريس الذي وضعها في الشباك بسهوة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح رودريجو بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، انبرى لها رودريجو بنفسه مسجلاً هدف ثالث في الدقيقة 90+1.

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