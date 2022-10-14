المركز الأوروبي يحذّر من ركود بمنطقة اليورو خلال 2023

2022-10-14 / 22:41
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هبة بريس _ وكالات

حذر مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، من أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يمكن أن ينزلق إلى الركود في 2023 على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، إن “آفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسا، خصوصا بسبب التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا”.

ولم تذكر لاغارد كلمة ركود لكنها أكدت أن “التوقعات أصبحت قاتمة” منذ الصيف الحالي بسبب “ارتفاع التضخم” الذي وصل إلى 10 بالمئة في سبتمبر في منطقة اليورو.

وأشارت أيضا إلى عوامل مؤثرة أخرى مثل “انحسار تأثير إعادة الفتح” بعد أزمة جائحة كوفيد-19 و”ضعف الطلب العالمي” و”انخفاض الثقة”.

وأضافت أن هذه العوامل “يمكن أن تسبب تباطؤا كبيرا في نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في النصف الثاني من العام الجاري وأوائل 2023”.

وذكرت أيضا أن هناك عوامل تدعم الاقتصاد مثل مستوى المدخرات الأسرية المتراكمة، وسوق العمل القوية ودعم الميزانية بما في ذلك خطة الانتعاش الأوروبية.

وقبل أن يصبح الركود واقعا، بدأ البنك المركزي الأوروبي في يوليو رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لأن هدفه هو إعادة التضخم إلى 2 بالمئة.

ويمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المقرر عقده في 27 أكتوبر إلى زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة في معدلات الفائدة الأساسية كما حدث في سبتمبر، كما ذكر مصرفيون ومراقبون في منطقة اليورو.

وحذرت لاغارد أيضا من أنه بين ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، كل هذا يعني أن “توقعات الاستقرار المالي قد تراجعت” مما أدى إلى “الضغط على قدرة خدمة الديون للشركات والأسر”.

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