إذاعة فرنسية : المغرب يتجه لأن يصبح صانعا للطائرات المسيّرة

2022-10-14 / 18:53
9
هبة بريس _ ع عياش

قالت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) إن المغرب يتجه لأن يصبح أول بلد إفريقي يصنع طائرات دْرون

وأوضحت الإذاعة أن المغرب اشترى طائرات بدون طيار من عدة دول مثل الصين وتركيا وفرنسا وإسرائيل، ما يشكل أسطولا حقيقيا، وربما الأكثر تطورا في شمال إفريقيا.

وقالت المحطة الإذاعية ان طموح المارب لا يتوقف عند هذا الحد ، بل إنه يسعى لإنتاج طائرات بدون طيار على الأراضي المغربية، بمساعدة إسرائيل.

ومضت إذاعة فرنسا الدولية إلى التوضيح أن هذه الطائرات بدون طيار مغربية الصنع، ستُمكّن وفق مصادر عسكرية إسرائيلية، من القيام بمهام المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية عن بعد، وأيضا الهجوم والمشاركة في القتال. وبالتالي، فإنها قد تُحدث الفارق أثناء نزاع مسلح محتمل، وفقا للعديد من المتخصصين.

وأثمرت عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عن سماح الأخيرة للرباط بتطوير طائرات بدون طيار

ونقلت صحيفة “إسبانيول” عن مجلة “أفريكا إنتليجنس” الفرنسية، المتخصصة في المعلومات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية عن الدول الأفريقية، أن البلدين يعملان حاليا على تطوير مشروع لتصنيع طائرات بدون طيار في المغرب.

وفي يوليو، أعلنت المديرية الوطنية الإسرائيلية للفضاء الإلكتروني أن رئيسها التنفيذي، ييغال أونا، وقع اتفاقية تعاون مع السلطات المغربية من شأنها مساعدة الشركات الإسرائيلية على بيع المعرفة والتكنولوجيا.

و الاتفاق الجديد سيسمح للإسرائيليين بإنتاج طائرات بدون طيار في المغرب بكميات كبيرة وبأسعار أقل بكثير، والتموقع في أسواق التصدير بشكل جيد، بحسب ما نقلت الصحيفة.

وتوضح الصحيفة أن إطلاق هذا القطاع في المغرب يأتي بعد عدة أشهر من المفاوضات مع مجموعة صناعات الطيران الإسرائيلية، بلوبيرد إيرو سيستمز، وهي شركة تابعة للمجموعة المتخصصة في تصنيع هذه الطائرات بدون طيار.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي: “دور النيابة العامة أساسي لحماية الاستثمار وزرع الثقة لدى المستثمرين”

الداكي: “دور النيابة العامة أساسي لحماية الاستثمار وزرع الثقة…

2022-10-13 / 16:38
Photo of تقرير: انخفاض معيشة الأسر في المغرب ب2,2%

تقرير: انخفاض معيشة الأسر في المغرب ب2,2%

2022-10-13 / 11:21
Photo of ضمنها المغرب.. أسواق العملات المشفرة تنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ضمنها المغرب.. أسواق العملات المشفرة تنمو في الشرق الأوسط…

2022-10-13 / 10:00
Photo of الأمن الغذائي..المغرب يخصص 4 ملايين طن من الأسمدة لافريقيا

الأمن الغذائي..المغرب يخصص 4 ملايين طن من الأسمدة لافريقيا

2022-10-12 / 23:50
Photo of موسكو والرباط توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

موسكو والرباط توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

2022-10-12 / 18:26
Photo of إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

2022-10-12 / 18:10
Photo of شراكة اقتصادية جد “واعدة” بين المغرب واللوكسمبورغ

شراكة اقتصادية جد “واعدة” بين المغرب واللوكسمبورغ

2022-10-12 / 17:55
Photo of قرض إسباني بقيمة 20 مليون أورو لصندوق التمويل المغربي “جيدة”

قرض إسباني بقيمة 20 مليون أورو لصندوق التمويل المغربي…

2022-10-12 / 17:26
Photo of حتى متم شتنبر.. تراجع عجز الميزانية إلى 8.5 مليار درهم 

حتى متم شتنبر.. تراجع عجز الميزانية إلى 8.5 مليار…

2022-10-12 / 17:05
Photo of لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى اليابان

لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى…

2022-10-12 / 14:18

‫9 تعليقات

  3. أللهم بارك و زد في دالك ،الله اطول في عمر سيدنا عمر مديد ان شاءالله، و مزيد من العطاء

  9. معرفتش علاش هد الخبارات ديما كنسمعوهم من عند البراني علاش مكتنشرش الجهة المختصة بهاذ الشي خبارات بحال هكا 🤦🏻‍♂️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق