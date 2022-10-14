إذاعة فرنسية : المغرب يتجه لأن يصبح صانعا للطائرات المسيّرة

هبة بريس _ ع عياش

قالت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) إن المغرب يتجه لأن يصبح أول بلد إفريقي يصنع طائرات دْرون

وأوضحت الإذاعة أن المغرب اشترى طائرات بدون طيار من عدة دول مثل الصين وتركيا وفرنسا وإسرائيل، ما يشكل أسطولا حقيقيا، وربما الأكثر تطورا في شمال إفريقيا.

وقالت المحطة الإذاعية ان طموح المارب لا يتوقف عند هذا الحد ، بل إنه يسعى لإنتاج طائرات بدون طيار على الأراضي المغربية، بمساعدة إسرائيل.

ومضت إذاعة فرنسا الدولية إلى التوضيح أن هذه الطائرات بدون طيار مغربية الصنع، ستُمكّن وفق مصادر عسكرية إسرائيلية، من القيام بمهام المراقبة، وجمع المعلومات الاستخبارية عن بعد، وأيضا الهجوم والمشاركة في القتال. وبالتالي، فإنها قد تُحدث الفارق أثناء نزاع مسلح محتمل، وفقا للعديد من المتخصصين.

وأثمرت عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عن سماح الأخيرة للرباط بتطوير طائرات بدون طيار

ونقلت صحيفة “إسبانيول” عن مجلة “أفريكا إنتليجنس” الفرنسية، المتخصصة في المعلومات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية عن الدول الأفريقية، أن البلدين يعملان حاليا على تطوير مشروع لتصنيع طائرات بدون طيار في المغرب.

وفي يوليو، أعلنت المديرية الوطنية الإسرائيلية للفضاء الإلكتروني أن رئيسها التنفيذي، ييغال أونا، وقع اتفاقية تعاون مع السلطات المغربية من شأنها مساعدة الشركات الإسرائيلية على بيع المعرفة والتكنولوجيا.

و الاتفاق الجديد سيسمح للإسرائيليين بإنتاج طائرات بدون طيار في المغرب بكميات كبيرة وبأسعار أقل بكثير، والتموقع في أسواق التصدير بشكل جيد، بحسب ما نقلت الصحيفة.

وتوضح الصحيفة أن إطلاق هذا القطاع في المغرب يأتي بعد عدة أشهر من المفاوضات مع مجموعة صناعات الطيران الإسرائيلية، بلوبيرد إيرو سيستمز، وهي شركة تابعة للمجموعة المتخصصة في تصنيع هذه الطائرات بدون طيار.

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