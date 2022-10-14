الطوغو تشيد بافتتاح قنصليات عامة في الصحراء المغربية

هبة بريس

أشادت جمهورية الطوغو، الخميس بنيويورك، بافتتاح عدة قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية.

وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ممثل الطوغو، كوفي أكاكبو، أن افتتاح قنصليات عامة في العيون والداخلة من قبل دول عربية وأمريكية وآسيوية وإفريقية، بما في ذلك الطوغو، يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية، و”توطيد مقاربة سلمية لتسوية الأزمة بين مختلف الأطراف”.

كما أشاد السيد أكاكبو بدينامية التنمية السوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بفضل مختلف الاستثمارات التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، و”التي ساهمت بشكل كبير، ودون أدنى شك، في تمكين الساكنة المحلية”.

وأشار أيضا إلى أن بلاده تؤيد استئناف مسلسل الموائد المستديرة، وتدعو بذلك جميع الأطراف إلى مواصلة الالتزام طوال هذه العملية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عملي، قائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ونوه الدبلوماسي الطوغولي بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام، مشددا على الحاجة الملحة لاحترام مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار والمساهمة في إعادة إرساء جو ملائم للتوصل إلى التسوية السلمية المنشودة.

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