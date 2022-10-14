وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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“التعليم” تفرج عن النتائج النهائية لمباريات الدخول لمركز تكوين المفتشين

2022-10-14 / 09:40
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضية، عن النتائج النهائية لمباريات الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم – دورة غشت 2022.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد أسفرت النتائج النهائية لهذه الاختبارات عن نجاح ما مجموعه 138 مترشحا ومترشحة بمسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي و 118 مترشحا ومترشحة بمسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي و 16 مترشحا ومترشحة بمسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية، بما مجموعه 272 ناجحة وناجحا.

ويمكن الاطلاع على تلك النتائج بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو على الموقع الالكتروني للوزارة: http://www.men.gov.ma

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على المترشحات والمترشحين الواردة أسماؤهم في النتائج النهائية الالتحاق بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط للتسجيل وتوقيع محاضر الدخول، وذلك يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على الساعة التاسعة صباحا.

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