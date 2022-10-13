البحرين تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب
هبة بريس _ و م ع
جددت البحرين، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها “الثابت والمتضامن” الداعم للوحدة الترابية للمغرب.
وأكدت ممثلة البحرين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها”.
وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.
كما أعربت الدبلوماسية البحرينية عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، منوهة بقرار مجلس الأمن رقم 2602 (أكتوبر 2021) بشأن الصحراء المغربية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
3 تعليقات
إنه موقف حازم وتضامن مع المملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء المغربية في الحفاظ على امنها ووحدتها الترابية…
قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة في نيويورك قرار صائب بخصوص القضية الصحراوية المغربية…
الصحراء مغربية وستبقى مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق الكل يدعم الصحراء المغربية كيفما كانت جنسيتهم وكلنا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكرامة وسيادة واستقرار..