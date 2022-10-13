إسبانيا ترسل ثالث إشارة تصالح مع الجزائر

2022-10-13 / 18:14
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هبة بريس _ الرباط

تستمر اسبانيا في إرسال إشارات الى الجزائر للتصالح معها وذلك بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء المغربية

وتجلت آخر إشارة الى الجزائر في سحب ممثل إسبانيا في الأمم المتحدة مداخلته في اللجنة الرابعة حيث كان مرتقبا ان تعرض الاخيرة وجهة نظرها في ملف الصحراء

وفسر المراقبون سحب أو تجميد إسبانيا لمداخلتها برغبتها في تفادي أي تأويل من طرف المغرب أو الجزائر وتخسر وقتها الطرفين.

وكانت مدريد قد أشادت بالحكم الذاتي خلال مارس الماضي، ودفعت بالجزائر الى تجميد العلاقات الثنائية، فقد سحبت السفير ثم جمدت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار ومنعت استيراد البضائع من إسبانيا بينما تحافظ الجزائر فقط على صادرات الغاز، ورفعت أسعارها خلال هذا الشهر.

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