لبؤات الأطلس يحتلن الرتبة 76 عالميا في التصنيف الدولي للفيفا

2022-10-13 / 17:43
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هبة بريس ـ رياضة 

أصدر  الاتحاد الدولي لكرة القدم، التصنيف الجديد للمنتخبات النسوية، حيث يحتل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الرتبة 76 عالميا برصيد 1315,57 نقطة.

و على المستوى العربي يحتل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الرتبة الثانية وراء المنتخب الأردني صاحب المركز 65 عالميا.

وعلى المستوى القاري ، يحتل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الرتبة السابعة وراء منتخبات : نيجيريا (45 عالميا)، جنوب إفريقيا (54 عالميا)، الكاميرون (58 عالميا)، غانا (59 عالميا)، كوت ديفوار (64 عالميا) وغينيا الاستوائية (72 عالميا).

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية تمكن من التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستجرى مناصفة ما بين أستراليا ونيو زيلاندا بعد احتلاله الرتبة الثانية في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي أجريت ببلادنا الصيف الماضي.

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