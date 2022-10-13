المغرب يصوت على قرار إدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية

2022-10-13 / 10:05
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هبة بريس

صوت المغرب مساء أمس الأربعاء، على قرار إدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية.

وصوت المغرب على قرار الإدانة إلى جانب 142 دولة، فيما عارضته 5 دول وهي بيلاروس، وروسيا، وسوريا، نيكاراغوا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بينما امتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الجزائر والصين والهند وجنوب أفريقيا وباكستان.

هذا وحسب نص القرار، فإن الإجراءات الروسية لا صحة لها بموجب القانون الدولي، ولا تشكل أساسا لأي تغيير في مركز هذه المناطق الأوكرانية.

كما يطالب القرار، روسيا بالتراجع فورا ومن دون قيد أو شرط عن قراريه في هذا الشأن وأن يسحب فورا وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا.

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‫3 تعليقات

  1. وكيف سيكون رد روسيا في التصويت عن قرار مجلس الامن المرتقب نهاية شهر اكتوبر الجاري? كان على المغرب ان يمتنع عن التصويت كما فعل من قبل.

  2. يجب علينا الاستعداد الاسوء الامم المتحدة لما يتبقى لها الا القليل و تفقد المصداقية ولم تخدم يوما ما الدول الضعيفة وبما ان الصراع اصبح بين الاقوياء هذا ما سيعجل باقبارها إلى الأبد ونرجع الى ما قبل 1918 القوي ياكل الضعيف بالمباشر لا داعي للتبيرير

  3. قرار ليس في محله
    كان الأجدر الغياب عن الحضور من أصله و ليس عدم التصويت
    و الله أعلم مذا يوجد خلف الكواليس

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