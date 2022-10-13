وجدة.. تسجيل حوالي 47 حالة تسمم غذائي لتلميذات داخلية
هبة بريس : وجدة
أصيبت حوالي 47 تلميذة بداخلية إعدادية أبي ذر الغفاري ببلدة بني أدرار التابعة ترابيا لعمالة وجدة أنجاد، وذلك ليلة الاربعاء/ الخميس بتسمم غذائي تطلب نقلهن إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.
ووفق مصادر، فبعد تناول التلميذات لوجبة العشاء؛ أصبحن بغثيان وجشأ، وبعد التبليغ بالحالات التسمم الغذائي تم نقل العديد منهن عبر سيارات الاسعاف لنقلهن إلى المستشفى.
وهذا، وفور علما بالخبر حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي ومختلف الأجهزة الأمنية والسلطات لمتابعة تطورات هذه الواقعة، فيما تم فتح تحقيق في النازلة تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
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11 تعليقات
شوفو شوية بعين الرحمة فهاد المغرب الشرقي و فهاد وجدة . راحنا طايبين و ضايعين و ما كان أمن ماكان أمان . المرجو النشر مابقيناش نقدرو نسكتو
عدم المراقبة المستمرة داخل الداخلية الإعدادية في جودة الغذاء..اللهم اشفيهم شفاءا عاجلا.
التسمم الغذائي هو حالة مرضية شائعة تنتج عادة عن تناول الغذاء الملوث بالكائنات دقيقة الرئيى وهي البكتيرية ؛ لهذا يجب على المسؤولين والأمن الغذائي مراقبة مشددة على الغذاء ..
يكون التسمم اما انتهاء صلاحية المنتوج الغذائي وعدم مراقبته وهذا ما يؤدي إلى تسمم غذائي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه الظاهرة تعرفها جل اعداديات ومدارس إبتدائية في المغرب والاسباب متعددة وواضحة كوضوح الشمس ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في بعض الحالات لا يمكن تحديد سبب التسمم وتقوم اللجنة المختصة في الغذاء إغلاق القضية ؛ والضحية هم التلاميذ والتلميذات حسبنا الله ونعم الوكيل.
يقول المثل المغربي ( عند رخصوا تخلي نصوا) بمعنى المؤسسة تقوم بشراء مواد الغذائية باثمنة رخيصة الثمن والجودة..
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة مع تنسيق اللجنة العلمية المختصة في الغذاء بالبحث الدقيق للوصول الى الحقيقة ومعاقبة كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء التلاميذ والتلميذات بهذا التسمم الغذائي..
ربما كان هذا الطعام طريقة إعداده غير صحيحة يقال الشئ الذي يزداد عن حده انقلب لضده..
الأغراض شيوعا هو التهاب في المعدة والقيئ والاسهال وهذه الأعراض تدوم أكثر من 48 ساعة وربما هذآ ما حصل لهؤلاء التلاميذ والتلميذات في هذه الإعدادية ؛ يجب على الآباء و الأمهات بعدم السكوت عليه حتى لا تكرر مرة أخرى.. اللهم اشفيهم شفاءا عاجلا يآرب..
نطلب السلامة لأبناء الوطن ولطفك بهم والشفاء لهم شفاءا عاجلا يآرب ؛ ولكن لا ننسى معاقبة كل من كان مسؤول عن هذا الحدث المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.