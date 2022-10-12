الأمن الغذائي..المغرب يخصص 4 ملايين طن من الأسمدة لافريقيا

2022-10-12 / 23:50
5
هبة بريس

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن التزامها بتخصيص 4 ملايين طن من الأسمدة لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا خلال سنة 2023.

وأوردت المجموعة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن “الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، قد أعلن أمس خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بصفتها الرائد العالمي في المنتجات الفوسفاطية المخصصة للتغذية النباتية والحيوانية، تتعهد بتخصيص أزيد من 4 ملايين طن من الأسمدة للفلاحين الأفارقة خلال سنة 2023”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الرقم يفوق ضعف الرقم الذي خصصته المجموعة المغربية لفائدة الدول الإفريقية خلال سنة 2021، كما أنه يتجاوز ربع الإنتاج الإجمالي المتوقع للمجموعة.

وتشمل هذه المبادرة شقا متعلقا بالشراكة مع الفاعلين المحليين من أجل بناء القدرات وتعزيزها، بما يتماشى مع نهج المجموعة الذي يجعل من الفلاح المحور الرئيسي لاهتماماتها. وسيسمح هذا التخصيص بضمان توافر الأسمدة الملائمة في جميع أنحاء القارة بغية زيادة مردودية 44 مليون فلاح في 35 دولة، بما في ذلك المغرب حيث يتواجد مقر المجموعة

وقد استثمرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بشكل كبير لتطوير قدرتها على إنتاج الأسمدة الصديقة للبيئة، محددة بذلك هدف بلوغ 15 مليون طن من المنتجات النهائية بحلول سنة 2023، علما أن قدرتها الإنتاجية قد بلغت 3 مليون طن خلال سنة 2008. وبالتالي، فإن هذا الاستثمار سيمسح للمجموعة بتلبية الاحتياجات الملحة للقارة الأفريقية، إلى جانب دعم ومواكبة الفلاحين في جميع أنحاء العالم.

تعتمد مجموعة OCP على مقاربة شاملة ومندمجة تهدف إلى تعبئة مختلف الأطراف الفاعلة في سلسلة القيمة، وذلك بغية تزويد الفلاحين بالدعم الذي يحتاجونه وإطلاق العنان للإمكانيات الفلاحية التي تتوفر عليها القارة لصالح أفريقيا والعالم بأسره.

ويندرج هذا الجهد المبذول حاليا في إطار التزام المجموعة طويل الأمد تجاه إفريقيا عبر فرعها الإفريقي OCP Africa. وقد طورت المجموعة نهجا شموليا مرتكزا على الفلاح، وقد شمل أزيد من مليوني فلاح، وذلك من خلال تخصيص الأسمدة ورسم خرائط التربة والتكوين والتجارب الميدانية وإتاحة فرصة الوصول إلى الأسواق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موسكو والرباط توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

موسكو والرباط توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

2022-10-12 / 18:26
Photo of إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

2022-10-12 / 18:10
Photo of شراكة اقتصادية جد “واعدة” بين المغرب واللوكسمبورغ

شراكة اقتصادية جد “واعدة” بين المغرب واللوكسمبورغ

2022-10-12 / 17:55
Photo of قرض إسباني بقيمة 20 مليون أورو لصندوق التمويل المغربي “جيدة”

قرض إسباني بقيمة 20 مليون أورو لصندوق التمويل المغربي…

2022-10-12 / 17:26
Photo of حتى متم شتنبر.. تراجع عجز الميزانية إلى 8.5 مليار درهم 

حتى متم شتنبر.. تراجع عجز الميزانية إلى 8.5 مليار…

2022-10-12 / 17:05
Photo of لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى اليابان

لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى…

2022-10-12 / 14:18
Photo of مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

2022-10-12 / 09:45
Photo of مجموعة QNB تعلن عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من سنة 2022

مجموعة QNB تعلن عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من…

2022-10-11 / 22:26
Photo of تخلت عنها الجزائر ..احتياطي الغاز بتونس يكفي لأسبوع !!!

تخلت عنها الجزائر ..احتياطي الغاز بتونس يكفي لأسبوع !!!

2022-10-11 / 18:40
Photo of الوكالة الوطنية للموانئ: 60.3 مليون طن إجمالي حركة الرواج

الوكالة الوطنية للموانئ: 60.3 مليون طن إجمالي حركة الرواج

2022-10-11 / 17:08

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق