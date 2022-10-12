موسكو والرباط توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

2022-10-12 / 18:26
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستوقع اتفاقية مع حكومة المغرب بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

ويتضمن مشروع هذه الوثيقة بناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، حسبما جاء في أمر للحكومة الروسية منشور بموقع المعلومات القانونية

وتم تصديق مسودة الاتفاقية الحكومية التي قدمتها شركة “روساتوم” الروسية التي تم تنسيقها مع وزارة الخارجية الروسية، بالإضافة إلى جهات أخرى، والتي سبق أن تم تطويرها مع الجانب المغربي. وصدرت تعليمات لـ”روساتوم”، إلى جانب وزارة الخارجية الروسية، لإجراء محادثات مع الشركاء المغاربة، وتوقيع اتفاقية عند التوصل إلى اتفاق

ومن بين مجالات التعاون بين روسيا والمغرب حول الذرة السلمية في مسودة الاتفاقية: “تصميم وبناء مفاعلات الطاقة والبحوث النووية، وكذلك محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات الأولية”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

2022-10-12 / 18:10
Photo of شراكة اقتصادية جد “واعدة” بين المغرب واللوكسمبورغ

شراكة اقتصادية جد “واعدة” بين المغرب واللوكسمبورغ

2022-10-12 / 17:55
Photo of قرض إسباني بقيمة 20 مليون أورو لصندوق التمويل المغربي “جيدة”

قرض إسباني بقيمة 20 مليون أورو لصندوق التمويل المغربي…

2022-10-12 / 17:26
Photo of حتى متم شتنبر.. تراجع عجز الميزانية إلى 8.5 مليار درهم 

حتى متم شتنبر.. تراجع عجز الميزانية إلى 8.5 مليار…

2022-10-12 / 17:05
Photo of لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى اليابان

لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى…

2022-10-12 / 14:18
Photo of مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

2022-10-12 / 09:45
Photo of مجموعة QNB تعلن عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من سنة 2022

مجموعة QNB تعلن عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من…

2022-10-11 / 22:26
Photo of تخلت عنها الجزائر ..احتياطي الغاز بتونس يكفي لأسبوع !!!

تخلت عنها الجزائر ..احتياطي الغاز بتونس يكفي لأسبوع !!!

2022-10-11 / 18:40
Photo of الوكالة الوطنية للموانئ: 60.3 مليون طن إجمالي حركة الرواج

الوكالة الوطنية للموانئ: 60.3 مليون طن إجمالي حركة الرواج

2022-10-11 / 17:08
Photo of المرابط: “ميثاق الاستثمار يركز على الأولويات الاستراتيجية للدولة بتدابير محفزة”

المرابط: “ميثاق الاستثمار يركز على الأولويات الاستراتيجية للدولة بتدابير…

2022-10-11 / 16:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق