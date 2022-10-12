قرض إسباني بقيمة 20 مليون أورو لصندوق التمويل المغربي “جيدة”

هبة بريس

صادق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الأربعاء، على اتفاق يقضي بمنح قرض بقيمة 20 مليون يورو كحد أقصى لصندوق “جيدة” للقروض الصغرى بالمغرب.

ويهدف القرض، الممنوح من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، إلى تمويل توسع محفظة صندوق “جيدة”.

وأشارت الحكومة الإسبانية في بلاغ إلى أن “دعم العديد من مؤسسات القروض الصغرى، من خلال صندوق جيدة، وشبكة التوزيع الواسعة التابعة لها، مع الفروع ونقاط البيع في المجالات ذات الأولوية للتعاون الانمائي الإسباني، يسهل المواءمة مع أولويات الوكالة الإسبانية في المغرب، مما يتيح الالتقائية الممكنة للعمل الإسباني في مجالات التنمية المختلفة”.

ويعد “جيدة” صندوقا لتمويل مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب. وقد تأسس في شكل شركة محدودة بموجب القانون المغربي ووافق عليها بنك المغرب كشركة تمويل.

وتتمثل الأهداف الرئيسية التي يسعى الصندوق لتحقيقها في تيسير تمويل جميع مؤسسات القروض الصغرى، بغية تحسين ولوج أصحاب المشاريع الصغرى بالمغرب للقروض، وزيادة التمويلات لدى المصادر الخاصة وتعزيز التنمية المؤسساتية لهذه المؤسسات.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6