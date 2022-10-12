3 لاعبين مغاربة جدد يعززون صفوف الأندية المصرية

هبة بريس

أسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية “الميركاتو” في الدوري المصري لكرة القدم، وذلك قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للمسابقة المحدد لها يوم 18 أكتوبر الجاري.

وحرصت فرق الدوري المصري على تدعيم صفوفها بالصفقات اللازمة استعدادا لبدء الموسم الجديد للمسابقة التي ستشهد تواجد 18 فريقا يتصدرها الزمالك حامل اللقب في الموسمين الماضيين، والأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري برصيد 42 لقبا.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية في مصر، انضمام ثلاثة لاعبين مغاربة جدد وفي المقابل رحل عن الدوري المصري ثلاثة لاعبين مغاربة.

وهكذا تعاقد نادي الزمالك مع المغربي زكريا الوردي لاعب خط وسط الرجاء البيضاوي السابق، لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الرجاء في الموسم الماضي.

كما تعاقد نادي بيراميدز مع المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن فريق الجيش الملكي، وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي رابع، لينضم الشيبي لمواطنه وليد الكارتي متوسط ميدان بيراميدز والذي انضم للفريق العام الماضي قادما من الوداد.

اللاعب المغربي الثالث الذي سيظهر لأول مرة في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المقبل، هو أحمد بلحاج الذي انضم لنادي أسوان الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز، قادما من نادي إسكالديس بطل أندورا، كما سبق للاعب تمثيل عدة أندية إسبانية منها كورنيلا وآرجون.

وفي المقابل، رحل عن الدوري المصري ثلاثة لاعبين مغاربة، وهم بدر بانون مدافع الأهلي الذي انتقل لنادي قطر القطري في نهاية يوليو الماضي، بعدما ارتدى قميص الأهلي لمدة موسم ونصف الموسم، حصد خلالها العديد من الألقاب أبرزها بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، ولقب كأس مصر، وبرونزية مونديال الأندية.

كما رحل عن نادي الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بعد انتهاء عقدهما مع الفارس الأبيض، حيث انتقل بن شرقي لنادي الجزيرة الإماراتي لمدة ثلاثة مواسم، فيما عاد أوناجم لناديه الوداد البيضاوي بعقد يمتد لموسمين.

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