الاتحاد المغربي للشغل يوضح حقيقة وثيقة “إصلاح التقاعد” المسربة

2022-10-11 / 19:09
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هبة بريس _ الرباط

قال الاتحاد المغربي للشغل أنه غير معني بأي خلاصات طرحتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن خطة إصلاح التقاعد ورفع سن الاستفادة من المعاشات إلى 65 سنة

واتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وزارة المالية بتغليط الرأي العام العمالي، بسبب التسريبات والقراءات المغلوطة لملف إصلاح أنظمة التقاعد.

وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، “إن ما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراء ات مغلوطة خلق البلبلة وسط الأجراء والرأي العام”،موضحة أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.

واعتبرت النقابة، أن وزارة المالية قامت بتغليط الرأي العام العمالي، بإخراجها للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة، مؤكدة أن “الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”.

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‫9 تعليقات

  1. الغاء معاش البرلمانيين والوزراء سيساهم في خفض وتيرة استنزاف الصندوق وبالتالي فهو جزء من الحل وإجراء وجب القيام به لرفع الظلم عن المواطن كون هذه الفئة تتقاضى أكثر بكثير مما تستحق ولمدة غير معقولة.

  3. هل في نظركم ان بعض المهن يستطيع مستخدموها ان يصمدوا الى 65 سنة؟؟؟ على سبيل المتال سلك الشرطة .سعاة البريد . عمال النظافة …

  4. والصندوق تشفر شهال هادي أباقي كيتشفر ليومنا هدا
    فين كتمشي هاد الفلوس؟؟؟

  6. حسبي الله ونعم الوكيل شحال كتشد الطبقة الشغيلة باش كتشركوها فاي مصيبة ماليهم حتى دخل فيها الله يجيب لينا و ليكم ..

  7. ماشي غير النظام التقاعد لي خاصو اصلاح جميع الانضمة في المغرب خاصهم الاصلاح

  9. من الأحسن إغلاق الصندوق وإرجاع الأموال لأصحابها، هذه الصناديق اصبح هدفها هو الاحتيال على أموال الشعب بقوة القانون

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